вводят в/м, п/к (медленно). Растворяют в прилагаемом растворителе непосредственно перед введением.

Ановуляция — начинают с ежедневного введения 50–75 МЕ в течение 7 дней, при отсутствии ответа яичника дозу постепенно повышают (оптимально ежедневное повышение концентрации эстрадиола в плазме крови на 40–100%); при достижении доминантным фолликулом размера 18 мм или уровня эстрадиола 300–900 пг/мл фоллитропин бета отменяют и вводят хорионический гонадотропин человека. Индукция суперовуляции яичников при проведении экстракорпорального оплодотворения в первые 4 дня — 100–200 МЕ, затем дозу подбирают индивидуально, исходя из реакции яичников; обычно достаточно 75–375 МЕ/сут в течение 1–2 нед; при наличии 3 фолликулов диаметром 16–20 мм и концентрации эстрадиола в плазме крови 300–400 пг/мл/фолликул, конечную фазу созревания фолликула стимулируют хорионическим гонадотропином человека; через 34–35 ч проводят аспирацию яйцеклеток.