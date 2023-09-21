ФОЛЛИТРОПИН БЕТА (FOLLITROPINUM BETA) Действующее вещество
рекомбинантный ФСГ. Восполняя дефицит этого гормона, фоллитропин бета регулирует нормальный рост и созревание фолликулов, синтез половых гормонов. По специфической активности превосходит ФСГ, экстрагированный из мочи женщин в период постменопаузы (урофоллитропин).
После в/м или п/к введения Cmax ФСГ в плазме крови достигается в течение 12 ч и сохраняется повышенной в течение 24–48 ч. Биодоступность составляет примерно 77%, T½ — в среднем 40 ч (12–70 ч).
женское бесплодие при ановуляции (включая синдром поликистозных яичников, рефрактерный к лечению кломифеном); проведение программ вспомогательной репродукции, в том числе экстракорпорального оплодотворения (для индукции суперовуляции).
вводят в/м, п/к (медленно). Растворяют в прилагаемом растворителе непосредственно перед введением.
Ановуляция — начинают с ежедневного введения 50–75 МЕ в течение 7 дней, при отсутствии ответа яичника дозу постепенно повышают (оптимально ежедневное повышение концентрации эстрадиола в плазме крови на 40–100%); при достижении доминантным фолликулом размера 18 мм или уровня эстрадиола 300–900 пг/мл фоллитропин бета отменяют и вводят хорионический гонадотропин человека. Индукция суперовуляции яичников при проведении экстракорпорального оплодотворения в первые 4 дня — 100–200 МЕ, затем дозу подбирают индивидуально, исходя из реакции яичников; обычно достаточно 75–375 МЕ/сут в течение 1–2 нед; при наличии 3 фолликулов диаметром 16–20 мм и концентрации эстрадиола в плазме крови 300–400 пг/мл/фолликул, конечную фазу созревания фолликула стимулируют хорионическим гонадотропином человека; через 34–35 ч проводят аспирацию яйцеклеток.
повышенная чувствительность к фоллитропину бета, опухоли яичников, молочной железы, матки, гипофиза или гипоталамуса, первичная недостаточность яичников, кисты яичников или увеличение яичников, не связанные с синдромом поликистоза яичников, нарушение анатомии половых органов или фиброма матки, несовместимые с беременностью, период беременности и кормления грудью.
синдром гиперстимуляции яичников (боль в животе, тошнота, диарея, увеличение яичников и их кист, редко — разрыв яичника, асцит, гидроторакс, увеличение массы тела); в месте инъекции — отек, болезненность, гиперемия, зуд. После индукции овуляции повышается риск развития многоплодной, а при экстракорпоральном оплодотворении — внематочной беременности.