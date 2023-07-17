фруктоза (C 6 H 12 O 6 ) является кетогексозой, отличающейся от глюкозы наличием кетогруппы в положении 2 углеродной цепи. Фруктоза — более сильный подсластитель, чем сахароза или глюкоза. Содержится во фруктах и овощах.

В отличие от глюкозы, фруктоза не может быть непосредственно использована в качестве источника энергии клетками организма человека и должна сначала превратиться в глюкозу, лактат или жирные кислоты в печени, кишечнике и почках. Из-за этого специфического двухступенчатого метаболизма часть энергии потребляется во внутренних органах для превращения фруктозы в другие субстраты, что приводит к более низкой чистой энергетической эффективности фруктозы по сравнению с глюкозой.

После приема внутрь фруктоза метаболизируется либо в пищеварительном тракте (до 30%), либо в печени. Концентрация фруктозы в плазме крови обычно составляет около 0,04–0,2 ммоль/л, может резко увеличиваться (до 10 раз) после употребления фруктозы и возвращаться к уровню натощак в течение 2 ч. Этот быстрый клиренс в значительной степени опосредован эффективной экстракцией фруктозы печенью. Способность кишечника поглощать фруктозу имеет насыщаемый характер, при этом способность организма здорового взрослого человека усваивать свободную фруктозу колеблется от менее чем 5 г до 50 г.

Фруктоза, в отличие от глюкозы, проникает в энтероциты с помощью инсулинонезависимого механизма благодаря высокоспецифическому переносчику фруктозы GLUT5, расположенному на апикальном полюсе энтероцита, откуда поступает в портальную венозную циркуляцию. Большинство фруктозы, абсорбированной в кишечнике, поглощается гепатоцитами благодаря инсулинонезависимому транспортеру GLUT2 и метаболизируется.

В отличие от глюкозы, метаболизм которой тонко регулируется, фруктолиз потенциально неограничен. В результате образуется большое количество субстрата, используемого в различных метаболических путях (гликолиз, гликогенез, глюконеогенез, липогенез, окислительное фосфорилирование) в соответствии с клеточными потребностями. В организме человека фруктоза превращается в глюкозу при умеренном потреблении (1 г/кг массы тела). Высокое потребление фруктозы приводит к сильной индукции GLUT5, но не GLUT2, тем самым увеличивая концентрацию фруктозы и катаболизм в цитозоле эпителиоцитов кишечника.

Фруктоза, не метаболизированная в кишечнике и печени, циркулирует в крови и может, хоть и в небольших количествах, достигать головного мозга. Транспортеры фруктозы и метаболизирующие фруктозу ферменты присутствуют в нейронах и глиальных клетках.

В организме млекопитающих также происходит синтез фруктозы. Семенные пузырьки, гепатоциты и клетки яичников экспрессируют альдозоредуктазу и сорбитолдегидрогеназу, с помощью которых синтезируют фруктозу из глюкозы.