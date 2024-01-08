неврологические симптомы, связанные с острым ишемическим инсультом, проявления нарушений повседневной деятельности, облегчение разного рода дисфункций: 30 мг эдаравона 2 раза в сутки, путем в/в инфузии в течение 30 мин.

Ингибирующее влияние на прогрессирование дисфункции при боковом амиотрофическом склерозе (БАС): назначать 60 мг эдаравона путем в/в инфузии в течение 60 мин, 1 раз в сутки.