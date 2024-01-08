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Активные вещества — “Э”ЭДАРАВОН (EDARAVONUM)

ЭДАРАВОН (EDARAVONUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Ксаврон раствор для инъекций, 1,5 мг/мл, ампула, 20 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Ксаврон Раствор для инъекций, 1,5 мг/мл, ампула, 20 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 241 аптеке
от 3254,84 грн
Цены в аптеках
Флертис раствор для инъекций, 1,5 мг/мл, ампула, 20 мл, № 10; Фармак
Флертис Раствор для инъекций, 1,5 мг/мл, ампула, 20 мл, № 10 Фармак
В 184 аптеках
от 1482,70 грн
Цены в аптеках
Ксаврон раствор для инъекций, 1,5 мг/мл, ампула, 20 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 2; Медицинский центр М.Т.К.
Ксаврон Раствор для инъекций, 1,5 мг/мл, ампула, 20 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 2 Медицинский центр М.Т.К.
В 99 аптеках
от 676,54 грн
Цены в аптеках
Флертис раствор для инфузий, 0,3 мг/мл, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фармак
Флертис Раствор для инфузий, 0,3 мг/мл, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фармак
В 79 аптеках
от 193,76 грн
Цены в аптеках

эдаравон подавляет перекисное окисление липидов путем связывания свободных радикалов, тормозит развития ишемических цереброваскулярных нарушений (отек головного мозга, неврологические симптомы, медленная гибель нейронов) путем уменьшения окислительного повреждения клеток мозга (сосудистые эндотелиальные клетки/нервные клетки). Cmax — 888 – 1041 нг/мл. Связывание с белками плазмы крови — 92%. 0,7-0,9% эдаравона выводится с мочой в неизмененном виде, а 71-79,9% в виде метаболитов.

уменьшение проявлений неврологических симптомов, проявлений нарушений деятельности в повседневной жизни и функциональных расстройств, связанных с острым ишемическим инсультом.
Торможение прогрессирования функциональных нарушений у больных с боковым амиотрофическим склерозом.

неврологические симптомы, связанные с острым ишемическим инсультом, проявления нарушений повседневной деятельности, облегчение разного рода дисфункций: 30 мг эдаравона 2 раза в сутки, путем в/в инфузии в течение 30 мин.
Ингибирующее влияние на прогрессирование дисфункции при боковом амиотрофическом склерозе (БАС): назначать 60 мг эдаравона путем в/в инфузии в течение 60 мин, 1 раз в сутки.

тяжелая форма почечной недостаточности. Гиперчувствительность.

ОПН, нефротический синдром, нарушение функций печени, печеночная недостаточность, фульминантной гепатит, желтуха, бессонница, головная боль, повышение АД, снижение количества эритроцитов, лейкоцитоз, лейкопения, снижение уровня гематокрита, снижение гемоглобина, тромбоцитоз, тромбоцитопения, пирексиея, кашля, одышка, тошнота, рвота, рабдомиолиз и др.

случаев передозировки не зафиксировано.