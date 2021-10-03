ЭФАВИРЕНЗ (EFAVIRENZ) Действующее вещество
противовирусное средство, селективный ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ-1. Подавляет активность ферментов вируса, препятствует транскрипции вирусной РНК на комплементарной цепочке ДНК и встраиванию последней в геном человека с последующей трансляцией ДНК на мессенджере РНК, кодирующем белки ВИЧ. В терапевтических концентрациях не ингибирует клеточные альфа-, бета-, гамма- и сигма-ДНК-полимеразы человека. При монотерапии резистентность вируса развивается в течение нескольких недель за счет появления мутантных форм. Хорошо всасывается после приема внутрь, Cmax в плазме крови достигается через 3–5 ч. Дозозависимое увеличение Cmax и AUC наблюдается при приеме в дозах до 1600 мг. Равновесное состояние достигается к 6–7-му дню приема. С белками плазмы крови связывается 99,7%. Проникает через ГЭБ. Метаболизируется системой цитохрома Р450 до гидроксилированных фармакологически неактивных метаболитов с последующей их глюкуронизацией. Главными изоферментами, ответственными за метаболизм, являются CYP 2B6 и CYP 3А4. Оказывает разнонаправленное влияние на изоферменты цитохрома Р450: ингибирует CYP 2С9, CYP 2С19, CYP 3A4, а в концентрациях, превышающих терапевтические CYP 2D6, CYP 1A2, индуцирует CYP 2E1, CYP 3A4, что приводит к стимулированию собственного метаболизма. T½ после однократного приема — 52–76 ч, после многократного приема — 40–55 ч. С мочой выводится 14–34%, менее 1% — в неизмененном виде.
ВИЧ-инфекция (у взрослых и детей) в составе комбинированной терапии.
внутрь взрослым — по 600 мг 1 раз в сутки. Суточная доза для детей с массой тела 13–15 кг — 200 мг, 15–20 кг — 250 мг, 20–25 кг — 300 мг, 25–32,5 кг — 350 мг, 32,5–40 кг— 400 мг, более 40 кг — 600 мг.
повышеннная чувствительность к действующему веществу, период беременности и кормления грудью.
головокружение, головная боль, бессонница, сонливость, утомляемость, снижение концентрации внимания; тошнота, диарея; аллергические реакции: кожная сыпь, редко — макулопапулезная сыпь, мультиформная экссудативная эритема, синдром Стивенса — Джонсона; гипербилирубинемия, гипергликемия, повышение активности печеночных трансаминаз, сывороточной амилазы.
с осторожностью применяют при печеночной и/или почечной недостаточности, алкоголизме, наркомании, энцефалопатии, у детей в возрасте до 3 лет, с массой тела менее 13 кг.
Нельзя применять в качестве единственного препарата для лечения ВИЧ или добавлять к неэффективной ранее терапии. При выборе новых антиретровирусных препаратов для применения их в сочетании с эфавирензом следует учитывать возможность перекрестной устойчивости вируса. Для улучшения переносимости, уменьшения выраженности побочных явлений со стороны ЦНС в течение первых 2–4 нед лечения рекомендуется принимать перед сном. При тяжелых поражениях кожи (полиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона) эфавиренз следует отменить. В период лечения необходимо регулярно контролировать активность печеночных ферментов, ЩФ, амилазы крови. У детей в возрасте до 3 лет или с массой тела менее 13 кг действие вещества не изучалось. Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется в дополнение к пероральным контрацептивным средствам использовать надежный метод барьерной контрацепции.
снижает концентрацию в крови и эффективность лекарственных средств, метаболизирующихся с участием изофермента CYP 3A4. Одновременное применение с терфенадином, астемизолом, цизапридом, мидазоламом или триазоламом может привести к торможению метаболизма этих препаратов и развитию опасных для жизни побочных эффектов (вследствие конкурирования за CYP 3A4). Уменьшает AUC и понижает Cmax в крови индинавира при его приеме по 800 мг каждые 8 ч на 31 и 16% соответственно, поэтому дозу индинавира повышают до 1000 мг 3 раза в сутки. Уменьшает AUC и Cmax в крови саквинавира на 62 и 50% соответственно (комбинация в качестве единственного ингибитора протеаз не рекомендуется). При одновременном применении ритонавира повышается частота развития побочных эффектов. Увеличивает AUC этинилэстрадиола на 37%. Уменьшает AUC и снижает Cmax в крови кларитромицина на 39 и 26% соответственно, тогда как AUC и Cmax в крови гидроксиметаболита кларитромицина увеличиваются на 35 и 49% соответственно.
проявляется усилением неврологической симптоматики, непроизвольными сокращениями мышц. Проводят промывание желудка, внутрь назначают активированный уголь, проводят симптоматическую терапию. Диализ неэффективен.