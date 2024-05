снижает концентрацию в крови и эффективность лекарственных средств, метаболизирующихся с участием изофермента CYP 3A4. Одновременное применение с терфенадином, астемизолом, цизапридом, мидазоламом или триазоламом может привести к торможению метаболизма этих препаратов и развитию опасных для жизни побочных эффектов (вследствие конкурирования за CYP 3A4). Уменьшает AUC и понижает C max в крови индинавира при его приеме по 800 мг каждые 8 ч на 31 и 16% соответственно, поэтому дозу индинавира повышают до 1000 мг 3 раза в сутки. Уменьшает AUC и C max в крови саквинавира на 62 и 50% соответственно (комбинация в качестве единственного ингибитора протеаз не рекомендуется). При одновременном применении ритонавира повышается частота развития побочных эффектов. Увеличивает AUC этинилэстрадиола на 37%. Уменьшает AUC и снижает C max в крови кларитромицина на 39 и 26% соответственно, тогда как AUC и C max в крови гидроксиметаболита кларитромицина увеличиваются на 35 и 49% соответственно.