ЭМИЦИЗУМАБ (EMICIZUMABUM) Действующее вещество
емицизумаб связывает активированный фактор IХ и фактор Х, восстанавливая недостаточную функцию активированного фактора VIII, который необходим для эффективного гемостаза.
Емицизумаб демонстрирует пропорциональную к дозе фармакокинетику. Биодоступность после п/к введения в дозе 1 мг/кг колебалась от 80,4% до 93,1%. Средний видимый объем распределения — 10,4 л (26%). Т½ — 26,9 ± 9,1 дня.
рутинная профилактика с целью предотвращения или уменьшения частоты кровотечений у больных гемофилией А (врожденный дефицит VIII фактора свертывания крови).
только для п/к введения.
Рекомендуемая погрузочная — 3 мг/кг массы тела, вводится п/к 1 раз в неделю в течение первых 4 недель, в дальнейшем — с применением в поддерживающей дозе
- 1,5 мг/кг массы тела 1 раз в неделю. или
- 3 мг/кг массы тела 1 раз в 2 недели, или
- 6 мг/кг массы тела 1 раз в 4 недели.
повышенная чувствительность к емицизумабу.
тромботическая микроангиопатия, тромбоэмболия, реакции в месте инъекции, пирексия, диарея, артралгия, рабдомиолиз и др.
не проводилось ни одного исследования взаимодействия емицизумаба с другими лекарственными средствами.
случайная передозировка может привести к гиперкоагуляции.
В случае случайной передозировки следует немедленно обратиться к врачу и находиться под контролем.