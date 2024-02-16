только для п/к введения.

Рекомендуемая погрузочная — 3 мг/кг массы тела, вводится п/к 1 раз в неделю в течение первых 4 недель, в дальнейшем — с применением в поддерживающей дозе

- 1,5 мг/кг массы тела 1 раз в неделю. или

- 3 мг/кг массы тела 1 раз в 2 недели, или

- 6 мг/кг массы тела 1 раз в 4 недели.