ЭВОЛОКУМАБ (EVOLOCUMABUM) Действующее вещество
эволокумаб селективно связывается с пропротеинконвертазой 9-го типа (PCSK9) и ингибирует связывание циркулирующей PCSK9 с рецептором ЛПНП на поверхности клеток печени, таким образом предотвращая PCSK9-опосредованному распаду ЛПНП. Повышение уровней рецепторов ЛПНП в печени приводит к снижению плазменной концентрации ХС ЛПНП.
В клинических испытаниях эволокумаб снижал концентрации несвязанной PCSK9, ХС ЛПНП, общего ХС, АпоВ, ХС ЛПВП, общего ХС/ХС ЛПВП, АпоВ/АпоА1, ХС ЛПОНП, ТГ и повышал ХС ЛПНП и АпоА1 у пациентов с первичной гиперхолестеринемией и смешанной дислипидемией.
Cmax в плазме крови достигается через 3-4 дня. Т½ от 11 до 17 дней.
гиперхолестеринемия и смешанная дислипидемия.
Показан взрослым с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготной семейной и несемейной) или смешанной дислипидемией в качестве вспомогательной терапии к диете:
- в комбинации со статинами или статинами и другими гиполипидемической терапии для пациентов, которые не способны достичь нужных уровней ХС ЛПНП при максимальной переносимой дозе статина, или
- отдельно или в комбинации с другими гиполипидемической терапии для пациентов с непереносимостью статинов или для которых статины противопоказаны.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия.
Показан взрослым и подросткам старше 12 лет с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией в комбинации с другими гиполипидемической терапии.
вводят п/к.
Первичная гиперхолестеринемия и смешанная дислипидемия у взрослых.
Рекомендуемая доза 140 мг каждые 2 недели или 420 мг 1 раз в месяц.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет.
Начальная доза составляет 420 мг 1 раз в месяц. Через 12 недель лечения частоту применения ЛС можно увеличить до 420 мг 1 раз каждые 2 недели, если клинически значимой ответы достигнуто не было.
повышенная чувствительность.
ринофарингит, инфекция верхних дыхательных путей, крапивница, тошнота, артралгия, боль в спине.
исследования взаимодействия эволокумаба с другими лекарственными средствами не проводились.
в случае передозировки пациента следует лечить симптоматически и принять поддерживающие меры, если необходимо.