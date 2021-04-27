гиперхолестеринемия и смешанная дислипидемия.

Показан взрослым с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготной семейной и несемейной) или смешанной дислипидемией в качестве вспомогательной терапии к диете:

- в комбинации со статинами или статинами и другими гиполипидемической терапии для пациентов, которые не способны достичь нужных уровней ХС ЛПНП при максимальной переносимой дозе статина, или

- отдельно или в комбинации с другими гиполипидемической терапии для пациентов с непереносимостью статинов или для которых статины противопоказаны.

Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия.

Показан взрослым и подросткам старше 12 лет с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией в комбинации с другими гиполипидемической терапии.