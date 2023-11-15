ЭПРОСАРТАН (EPROSARTANUM) Действующее вещество
Mm = 424,519 Да.
эпрозартан — мощный синтетический конкурентный антагонист рецепторов ангиотензина II группы небифениловых тетразолов, избирательно блокирующий AT1-рецепторы. Ангиотензин II — активный вазоконстриктор, основное звено ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая играет ведущую роль в патогенезе АГ. Ангиотензин II связывается с AT1-рецепторами во многих тканях и органах (гладкие мышцы сосудов, надпочечники, почки, миокард) и оказывает важное физиологическое действие, например, вызывает вазоконстрикцию, задержку натрия и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II вовлечен в генез гипертрофии сердца и сосудов путем воздействия на рост гладкомышечных клеток и кардиомиоцитов. Эпрозартан препятствует действию ангиотензина II на АД, почечный кровоток и секрецию альдостерона. У больных с АГ эпрозартан вызывает снижение АД без развития ортостатических реакций и изменения ЧСС; однократного применения эпрозартана достаточно для эффективного контроля уровня АД в течение суток. Отмена эпрозартана не приводит к быстрому повторному повышению АД. Эпрозартан не оказывает влияния на уровень ТГ, общего ХС, ЛПНП и глюкозы в крови. Эпрозартан не влияет на механизмы почечной авторегуляции. У больных с эссенциальной АГ и почечной недостаточностью эпрозартан способствует поддержанию функции почек. Применение эпрозартана не приводит к снижению скорости клубочковой фильтрации. У здоровых лиц, находящихся на диете с ограниченным потреблением соли, эпрозартан вызывает натрийуретический эффект. Эпрозартан не оказывает существенного влияния на выведение мочевой кислоты с мочой. При его применении не возникают побочные эффекты, характерные для ингибиторов АПФ и связанные с действием брадикинина, в частности сухой кашель.
Абсолютная биодоступность после однократного приема 300 мг эпрозартана составляет около 13%. При пероральном приеме эпрозартана натощак его Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Одновременный прием пищи приводит к некоторой задержке абсорбции эпрозартана, при этом отмечаются незначительные изменения (менее 25%) его Cmax в плазме крови и AUC, не имеющие клинического значения. При введении в дозах от 100 до 200 мг концентрация его в плазме крови дозозависимо повышается, однако при применении в дозах от 400 до 800 мг эта зависимость утрачивается. T½ — 5–9 ч. При постоянном применении эпрозартана существенной кумуляции его в организме не отмечается. До 98% эпрозартана связывается белками плазмы крови. Объем распределения эпрозартана составляет приблизительно 13 л, плазменный клиренс — около 130 мл/мин. После перорального введения 90% эпрозартана выводится с калом, около 7% — с мочой (около 80% — в неизмененном виде, 20% — в виде ацилглюкуронида).
эссенциальная АГ.
внутрь независимо от приема пищи в начальной дозе 400 мг 1 раз в сутки. Максимальный эффект развивается через 2–3 нед после начала лечения. В зависимости от степени снижения АД дозу можно повысить до 600 мг или до высшей суточной дозы — 800 мг. В клинических исследованиях показано, что эпрозартан, применяемый в дозах до 1200 мг/сут в течение 8 нед, оказывал эффективное гипотензивное действие, при этом повышение дозы не сопровождалось увеличением частоты побочных реакций.
Эпрозартан применяют для монотерапии или в сочетании с другими гипотензивными средствами, например с тиазидными диуретиками или блокаторами кальциевых каналов.
повышенная чувствительность к эпрозартану, период беременности.
при проведении плацебо-контролируемых клинических исследований установлено, что частота развития побочных эффектов при применении эпрозартана и плацебо одинакова. Возникающие побочные эффекты обычно были непродолжительными и слабовыраженными. В процессе клинических исследований необходимость прекращать лечение эпрозартаном из-за развития побочных эффектов возникала у 4,1%, при назначении плацебо — у 6,5% больных.
в настоящее время нет данных о безопасности применения эпрозартана у больных с тяжелой сердечной недостаточностью, билатеральным стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.
Эффективность и безопасность эпрозартана в педиатрической практике не установлена, поэтому назначать его детям не рекомендуется.
Эпрозартан, как и другие средства, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, не следует назначать в период беременности, а в случае наступления беременности во время лечения прием эпрозартана необходимо сразу же прекратить. Учитывая возможность проникновения эпрозартана в грудное молоко и вероятность неблагоприятного воздействия на ребенка, эпрозартан назначают женщинам в период кормления грудью только в особых случаях, когда эффект лечения для матери значительно превышает потенциальный риск для ребенка.
клинически значимых лекарственных взаимодействий не отмечено. Показано, что эпрозартан не оказывает влияния на фармакокинетику дигоксина, варфарина, глибенкламида; установлено также, что ранитидин, кетоконазол или флуконазол не влияют на фармакокинетику эпрозартана. Эпрозартан можно назначать в комбинации с тиазидными диуретиками и блокаторами кальциевых каналов, использовать одновременно с гиполипидемическими средствами (ловастатином, симвастатином, правастатином, фенофибратом, гемфиброзилом, никотиновой кислотой).
сведения о передозировке эпрозартана у человека ограничены; известен случай однократного приема максимальной дозы — 1200 мг. Наиболее вероятным проявлением передозировки является артериальная гипотензия. При развитии симптоматической гипотензии проводят поддерживающую терапию.