предназначен для применения только в условиях стационара. Перед началом лечения все пациенты должны быть тщательно обследованы с целью выявления возможных кровотечений, особенно женщины, пациенты пожилого возраста, а также с недостаточной массой тела, как имеющие наиболее высокий риск геморрагических осложнений. Риск кровотечения наиболее высок в месте артериального доступа у больных, которым проводится ЧТКА. Необходимо внимательно следить за местами возможного кровотечения (в том числе местом катетеризации); следует также соблюдать осторожность в отношении возможного кровотечения из пищеварительного тракта и мочеполовых путей, забрюшинных кровотечений. Требуется соблюдать осторожность при одновременном применении с другими препаратами, влияющими на систему гемостаза, включая тромболитики, антикоагулянты, декстран, аденозина фосфат, НПВП, сульфинпиразон, антиагреганты. Если во время лечения возникает необходимость в неотложном хирургическом вмешательстве, введение эптифибатида следует немедленно прекратить. Перед проведением планового хирургического вмешательства введение эптифибатида прекращают заблаговременно, чтобы функция тромбоцитов восстановилась до нормы. В период лечения необходимо ограничить число артериальных и венозных пункций, исключить в/м инъекции, а также применение мочевых катетеров, интубационных трубок и назогастральных зондов. Для в/в доступа не следует использовать вены, не подвергающиеся компрессии (подключичная, яремная). В случае возникновения серьезного кровотечения, которое не удается остановить путем наложения давящей повязки, следует немедленно прекратить введение эптифибатида и гепарина. Риск кровотечения наиболее высок в месте введения катетера в бедренную артерию при проведении ЧТКА. Следует соблюдать осторожность и убедиться в том, что пунктирована только передняя стенка бедренной артерии. Систему для введения из бедренной артерии можно удалить после восстановления коагуляционной функции до нормы: АЧТВ — менее 45 с, что обычно происходит через 3–4 ч после прекращения введения гепарина. После удаления системы для введения следует осуществить гемостаз с последующим тщательным наблюдением в течение минимум 2–4 ч до выписки из стационара. При уменьшении количества тромбоцитов <100 000 в 1 мкл введение эптифибатида и гепарина следует прекратить и осуществить необходимые лечебные мероприятия. Если в анамнезе отмечались случаи тромбоцитопении при применении других парентеральных ингибиторов гликопротеиновых llb/llla-рецепторов тромбоцитов, то необходимо особо тщательное наблюдение. Может отмечаться обратимое 5-кратное увеличение времени кровотечения. Время кровотечения возвращается к исходным показателям в течение 2–6 ч после прекращения введения эптифибатида. Не рекомендуется применять одновременно с низкомолекулярными гепаринами в связи с отсутствием клинического опыта. Применение гепарина натрия рекомендуется во всех случаях, при отсутствии противопоказаний к его использованию. До начала терапии для выявления возможных нарушений гемостаза рекомендуется определение протромбинового времени, АЧТВ, креатинина в плазме крови, числа тромбоцитов, гемоглобина, гематокрита. Последние три показателя следует непрерывно мониторировать в течение 6 ч после начала терапии, затем 1 раз в сутки на всем протяжении терапии (или чаще — в случае снижения показателей). При тромбоцитопении <100 000 мкл следует проводить повторные анализы для исключения псевдотромбоцитопении; введение гепарина необходимо прекратить.