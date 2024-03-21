вводят только в/в струйно (в течение 2–5 мин), непосредственно после растворения или в течение 3 ч после растворения в прилагаемом растворителе. Дозы для детей не отличаются от доз для взрослых. Препарат не добавляют в среды для инфузий.

В зависимости от типа и тяжести кровотечения или оперативного вмешательства после начальной дозы можно вводить препарат в диапазоне доз 3–6 КМЕ (60–120 мкг) на 1 кг массы тела на одно введение. Первоначально фактор свертывания VIIa вводят каждые 2–3 ч для достижения гемостаза и до улучшения клинического состояния больного. При необходимости интервалы между введениями постепенно увеличивают до 4, 6, 8 или 12 ч в течение указанного времени лечения.

При легких или умеренных кровоизлияниях в полость суставов, мышцы, слизистые оболочки или кожу достаточно эффективным бывает раннее введение средства в домашних условиях из расчета 4,5 КМЕ (90 мкг) на 1 кг массы тела. Для достижения гемостаза выполняют от 1 до 3 введений с 3-часовым интервалом, а для поддержания гемостаза производят дополнительно еще 1 введение. Длительность лечения на дому не должна превышать 24 ч.

При лечении тяжелых кровотечений рекомендуется ввести фактор свертывания VIIa в начальной дозе 4,5 КМЕ (90 мкг) на 1 кг массы тела на догоспитальном этапе. Последующие дозы определяют с учетом типа и тяжести кровотечения. Лечение больных с тяжелыми кровотечениями может продолжаться 2–3 нед, а при необходимости — и более длительный период.

Непосредственно перед выполнением операции вводят в начальной дозе 4,5 КМЕ (90 мкг) на 1 кг массы тела. Через 2 ч фактор свертывания VIIa вводят повторно, затем в зависимости от типа оперативного вмешательства и клинического состояния больного введения производят с интервалом в 2–3 ч на протяжении 24–48 ч. При обширных оперативных вмешательствах средство продолжают вводить в течение 6–7 сут с интервалом 2–4 ч. В последующие 2 нед интервал между введениями увеличивают до 6–8 ч. Лечение больных после тяжелых операций может продолжаться 2–3 нед до полного заживления раны.