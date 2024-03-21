ЭПТАКОГ АЛЬФА (АКТИВИРОВАННЫЙ) (EPTACOGUM ALFA (ACTIVATUM)) Действующее вещество
при образовании комплекса с тканевым фактором, выделяющимся в месте повреждения ткани, фактор VIIa активирует переход фактора Х в фактор Ха, а также фактора IX в фактор IХа. Фактор Ха превращает протромбин в тромбин, который вызывает образование тромба путем превращения фибриногена в фибрин, обеспечивая этим местный гемостаз. Поскольку фактор VIIа не влияет на свертывание крови до тех пор, пока не вступит в комплексное соединение с тканевым фактором, риск развития диссеминированной коагуляции минимален, тем не менее нельзя полностью исключить теоретически возможный риск развития системной активации системы свертывания у лиц с заболеваниями, предрасполагающими к развитию ДВС-синдрома.
кровотечения; профилактика кровотечений при хирургических вмешательствах у больных с наследственной или приобретенной гемофилией с наличием ингибиторов факторов свертывания VIII или IX.
вводят только в/в струйно (в течение 2–5 мин), непосредственно после растворения или в течение 3 ч после растворения в прилагаемом растворителе. Дозы для детей не отличаются от доз для взрослых. Препарат не добавляют в среды для инфузий.
В зависимости от типа и тяжести кровотечения или оперативного вмешательства после начальной дозы можно вводить препарат в диапазоне доз 3–6 КМЕ (60–120 мкг) на 1 кг массы тела на одно введение. Первоначально фактор свертывания VIIa вводят каждые 2–3 ч для достижения гемостаза и до улучшения клинического состояния больного. При необходимости интервалы между введениями постепенно увеличивают до 4, 6, 8 или 12 ч в течение указанного времени лечения.
При легких или умеренных кровоизлияниях в полость суставов, мышцы, слизистые оболочки или кожу достаточно эффективным бывает раннее введение средства в домашних условиях из расчета 4,5 КМЕ (90 мкг) на 1 кг массы тела. Для достижения гемостаза выполняют от 1 до 3 введений с 3-часовым интервалом, а для поддержания гемостаза производят дополнительно еще 1 введение. Длительность лечения на дому не должна превышать 24 ч.
При лечении тяжелых кровотечений рекомендуется ввести фактор свертывания VIIa в начальной дозе 4,5 КМЕ (90 мкг) на 1 кг массы тела на догоспитальном этапе. Последующие дозы определяют с учетом типа и тяжести кровотечения. Лечение больных с тяжелыми кровотечениями может продолжаться 2–3 нед, а при необходимости — и более длительный период.
Непосредственно перед выполнением операции вводят в начальной дозе 4,5 КМЕ (90 мкг) на 1 кг массы тела. Через 2 ч фактор свертывания VIIa вводят повторно, затем в зависимости от типа оперативного вмешательства и клинического состояния больного введения производят с интервалом в 2–3 ч на протяжении 24–48 ч. При обширных оперативных вмешательствах средство продолжают вводить в течение 6–7 сут с интервалом 2–4 ч. В последующие 2 нед интервал между введениями увеличивают до 6–8 ч. Лечение больных после тяжелых операций может продолжаться 2–3 нед до полного заживления раны.
повышенная чувствительность к фактору свертывания VIIa и некоторым животным белкам.
редко — кровотечения, кожный зуд и лихорадка, инфаркт или ишемия миокарда, инфаркт кишечника (у больных с предрасположенностью к тромбозу), тромбоэмболия ветвей легочной артерии, венозный тромбоз, тромбофлебит у предрасположенных больных, особенно у лиц пожилого возраста, пациентов с послеоперационной иммобилизацией или при наличии катетера в центральной вене. Сообщалось о редких случаях снижения количества тромбоцитов, уровня фибриногена и наличия D-димера, о единичных случаях образования антител к фактору VII у больных с дефицитом фактора VII. Данные о развитии антител к фактору VII у больных гемофилией А или В отсутствуют.
при назначении фактора свертывания VIIa больным с патологией, которая может сопровождаться появлением в системном кровотоке тканевого фактора (размозженная рана, септицемия, распространенный атеросклероз) возможно развитие тромбоза или ДВС-синдрома.
В случае тяжелых кровотечений фактор свертывания VIIa следует вводить в специализированных гематологических центрах. При незначительных и умеренных кровотечениях препарат можно вводить в домашних условиях, при этом лечение необходимо проводить в тесном контакте с сотрудниками гематологического центра или с врачом-гематологом. Если не удается остановить кровотечение в течение 24 ч, больного необходимо госпитализировать.
В период беременности и кормления грудью фактор свертывания VIIa назначают только в случае крайней необходимости.
Вещество нельзя вводить в/в капельно.
не следует применять одновременно с концентратами протромбинового комплекса.
случаев тромбоза не отмечено.