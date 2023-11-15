ЭЛОСУЛЬФАЗА АЛЬФА (ELOSULFASE ALFA) Действующее вещество
элосульфаза альфа — это рекомбинантная форма человеческой N-ацетилгалактозамин-6-сульфатазы (rhGALNS), которая воспроизводится в культуре клеток яичников китайского хомячка по технологии рекомбинантной ДНК. Элосульфаза альфа предназначена для обеспечения экзогенным ферментом rhGALNS, который проникая в лизосомы клеток, ускоряет катаболизм гликозаминогликанов (ГАГ), кератансульфатов (КС) и хондроитин-6-сульфата (Х6С). Cmax: 1,49 — 4,04 мкг/мл2. t½: 7,52 - 35,9 мин.
лечение мукополисахаридоза IVA типа (синдрома Моркио А, МПС IVA).
в/в инфузия.
Рекомендуемая доза — 2 мг/кг массы тела 1 раз в неделю.
гиперчувствительность.
реакции гиперчувствительности, редко - анафилаксия, головная боль, головокружение, диарея, рвота, боль в ротоглотке, боль в верхней части живота, боль в животе, тошнота, миалгия, лихорадка и др.
неизвестны.
не выявлена.