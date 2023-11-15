элосульфаза альфа — это рекомбинантная форма человеческой N-ацетилгалактозамин-6-сульфатазы (rhGALNS), которая воспроизводится в культуре клеток яичников китайского хомячка по технологии рекомбинантной ДНК. Элосульфаза альфа предназначена для обеспечения экзогенным ферментом rhGALNS, который проникая в лизосомы клеток, ускоряет катаболизм гликозаминогликанов (ГАГ), кератансульфатов (КС) и хондроитин-6-сульфата (Х6С). C max : 1,49 — 4,04 мкг/мл2. t ½ : 7,52 - 35,9 мин.