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Активные вещества — “Х”ХВОЩ ПОЛЕВОЙ* (EQUISETUM ARVENSE*)

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ* (EQUISETUM ARVENSE*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Хвоща полевого трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Хвоща полевого трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 506 аптеках
от 30,55 грн
Цены в аптеках
Хвоща полевого трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Хвоща полевого трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 428 аптеках
от 30,20 грн
Цены в аптеках
Хвоща полевого трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Хвоща полевого трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 256 аптеках
от 30,31 грн
Цены в аптеках
Хвоща полевого трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Хвоща полевого трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 115 аптеках
от 21,50 грн
Цены в аптеках
Хвоща полевого трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Хвоща полевого трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 60 аптеках
от 31,80 грн
Цены в аптеках
Хвоща полевого трава трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Хвоща полевого трава Трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: трава, трава резано-прессованная.

содержит большое количество кремниевой кислоты, вяжущие вещества, алкалоиды (эквизитин, никотин, триметоксипиридин), сапонины, флавоновые гликозиды (изокверцитрин, эквицетрин), яблочную кислоту, минеральные соли и другие биологически активные вещества. Оказывает мочегонное, противовоспалительное, кровоостанавливающее действие.

отеки при хронической сердечной недостаточности, цистит, уретрит, геморроидальное и маточное кровотечение.

2 столовые ложки травы заливают стаканом кипятка, настаивают и принимают по ¼ стакана 3–4 раза в сутки.

нефрит, нефропатия.

раздражение паренхимы почек.