ХВОЩ ПОЛЕВОЙ* (EQUISETUM ARVENSE*) Действующее вещество
Хвоща полевого трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 30,55 грн
Хвоща полевого трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
от 30,20 грн
от 30,31 грн
Хвоща полевого трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
от 21,50 грн
Хвоща полевого трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
от 31,80 грн
Хвоща полевого трава Трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: трава, трава резано-прессованная.
содержит большое количество кремниевой кислоты, вяжущие вещества, алкалоиды (эквизитин, никотин, триметоксипиридин), сапонины, флавоновые гликозиды (изокверцитрин, эквицетрин), яблочную кислоту, минеральные соли и другие биологически активные вещества. Оказывает мочегонное, противовоспалительное, кровоостанавливающее действие.
отеки при хронической сердечной недостаточности, цистит, уретрит, геморроидальное и маточное кровотечение.
2 столовые ложки травы заливают стаканом кипятка, настаивают и принимают по ¼ стакана 3–4 раза в сутки.
нефрит, нефропатия.
раздражение паренхимы почек.