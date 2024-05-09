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Активные вещества — “Э”ЭНОКСАПАРИН НАТРИЙ (ENOXAPARINUM NATRII)

ЭНОКСАПАРИН НАТРИЙ (ENOXAPARINUM NATRII) Действующее вещество

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Найдено: 31 препарат
Фленокс® раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, блистер, блистер, № 10; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, блистер, блистер, № 10 Фармак
В 694 аптеках
от 1609,08 грн
Цены в аптеках
Клексан® раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме/0,4 мл, шприц-доза, с защитной системой иглы eris, с защитн. системой иглы eris, № 10; Sanofi
Клексан® Раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме/0,4 мл, шприц-доза, с защитной системой иглы eris, с защитн. системой иглы eris, № 10 Sanofi
В 596 аптеках
от 1934,09 грн
Цены в аптеках
Клексан® раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме/0,2 мл, шприц-доза, с защитной системой иглы eris, с защитн. системой иглы eris, № 10; Sanofi
Клексан® Раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме/0,2 мл, шприц-доза, с защитной системой иглы eris, с защитн. системой иглы eris, № 10 Sanofi
В 365 аптеках
от 1121,30 грн
Цены в аптеках
Фленокс® раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме, шприц, 0.2 мл, блистер, блистер, № 10; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме, шприц, 0.2 мл, блистер, блистер, № 10 Фармак
В 236 аптеках
от 967,52 грн
Цены в аптеках
Фленокс® раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме, шприц, 0.8 мл, блистер, блистер, № 2; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме, шприц, 0.8 мл, блистер, блистер, № 2 Фармак
В 236 аптеках
от 356,16 грн
Цены в аптеках
Клексан® раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме/0,8 мл, шприц-доза, с защитной системой иглы eris, с защитн. системой иглы eris, № 2; Sanofi
Клексан® Раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме/0,8 мл, шприц-доза, с защитной системой иглы eris, с защитн. системой иглы eris, № 2 Sanofi
В 99 аптеках
от 482,26 грн
Цены в аптеках
Фленокс® раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, блистер, блистер, № 10; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, блистер, блистер, № 10 Фармак
В 88 аптеках
от 1775,30 грн
Цены в аптеках
Фленокс® раствор для инъекций, 10000 ме анти-ха/мл, флакон многодозовый, 3 мл, № 1; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 10000 ме анти-ха/мл, флакон многодозовый, 3 мл, № 1 Фармак
В 15 аптеках
от 553,58 грн
Цены в аптеках
Клексан® 300 раствор для инъекций, 10000 анти-ха ме/1 мл, флакон многодозовый, 3 мл, № 1; Санофи-Авентис Украина
Клексан® 300 Раствор для инъекций, 10000 анти-ха ме/1 мл, флакон многодозовый, 3 мл, № 1 Санофи-Авентис Украина
В 14 аптеках
от 809,24 грн
Цены в аптеках
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций, 10000 анти-ха ме/1 мл, флакон многодозовый, 3 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс Раствор для инъекций, 10000 анти-ха ме/1 мл, флакон многодозовый, 3 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 13 аптеках
от 471,60 грн
Цены в аптеках
Новопарин® раствор для инъекций, 80 мг, шприц, 0.8 мл, № 2; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 80 мг, шприц, 0.8 мл, № 2 Genopharm
В 11 аптеках
от 390,79 грн
Цены в аптеках
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1; Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс Раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 107,85 грн
Цены в аптеках
Новопарин® раствор для инъекций, 40 мг, шприц, 0.4 мл, № 10; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 40 мг, шприц, 0.4 мл, № 10 Genopharm
В 4 аптеках
от 1134,40 грн
Цены в аптеках
Новопарин® раствор для инъекций, 60 мг, шприц, 0.6 мл, № 10; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 60 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Genopharm
В 4 аптеках
от 1338,30 грн
Цены в аптеках
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме, шприц, 0.2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1; Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс Раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме, шприц, 0.2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 73,73 грн
Цены в аптеках
Нардин® раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.4 мл, № 10; Юрия-Фарм
Нардин® Раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.4 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 2 аптеках
от 1285,10 грн
Цены в аптеках
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1; Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс Раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 156,90 грн
Цены в аптеках
Фленокс® раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, блистер, блистер, № 50; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, блистер, блистер, № 50 Фармак
В 1 аптеке
от 8237,50 грн
Цены в аптеках
Новопарин® раствор для инъекций, 100 мг, шприц, 1 мл, № 2; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 100 мг, шприц, 1 мл, № 2 Genopharm
В 2 аптеках других городов
от 550,31 грн
Цены в других городах
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме, шприц, 0.8 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1; Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс Раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме, шприц, 0.8 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 1 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках других городов
от 108,00 грн
Цены в других городах
Новопарин® раствор для инъекций, 20 мг, шприц, 0.2 мл, № 10; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 20 мг, шприц, 0.2 мл, № 10 Genopharm
В 2 аптеках других городов
от 913,10 грн
Цены в других городах
Новопарин® раствор для инъекций, 20 мг, шприц, 0.2 мл, № 2; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 20 мг, шприц, 0.2 мл, № 2 Genopharm
Нет в наличии
Новопарин® раствор для инъекций, 40 мг, шприц, 0.4 мл, № 2; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 40 мг, шприц, 0.4 мл, № 2 Genopharm
Нет в наличии
Новопарин® раствор для инъекций, 60 мг, шприц, 0.6 мл, № 2; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 60 мг, шприц, 0.6 мл, № 2 Genopharm
Нет в наличии
Фленокс® раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, блистер, блистер, № 2; Фармак
Фленокс® Раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, блистер, блистер, № 2 Фармак
Нет в наличии
Новопарин® раствор для инъекций, 500 мг, флакон, 5 мл, № 1; Genopharm
Новопарин® Раствор для инъекций, 500 мг, флакон, 5 мл, № 1 Genopharm
Нет в наличии
Нардин® раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.2 мл, № 10; Юрия-Фарм
Нардин® Раствор для инъекций, 2000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.2 мл, № 10 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Нардин® раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.4 мл, № 50; Юрия-Фарм
Нардин® Раствор для инъекций, 4000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.4 мл, № 50 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Нардин® раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.6 мл, № 10; Юрия-Фарм
Нардин® Раствор для инъекций, 6000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.6 мл, № 10 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Нардин® раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.8 мл, № 2; Юрия-Фарм
Нардин® Раствор для инъекций, 8000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 0.8 мл, № 2 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Нардин® раствор для инъекций, 10000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 1 мл, № 2; Юрия-Фарм
Нардин® Раствор для инъекций, 10000 анти-ха ме, предварительно заполненный шприц, 1 мл, № 2 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

антитромботическое средство, низкомолекулярный гепарин, средняя Mm = 4500 Да. Оказывает прямое антикоагуляционное действие, ингибирует тромбокиназу (фактор Ха), инактивирует тромбин (фактор IIа).
Быстро и полностью всасывается после п/к введения, Cmax в плазме крови (1,6 мкг/мл) достигается через 3–5 ч после введения в дозе 40 мг. Незначительная часть подвергается биотрансформации. Выводится с мочой, T½ — 4 ч (при почечной недостаточности и у лиц пожилого возраста — 5–7 ч). Анти-Ха-активность сохраняется в крови в течение 24 ч.

профилактика венозных тромбозов и тромбоэмболии (особенно в ортопедической практике и общей хирургии), а также у больных с острыми терапевтическими заболеваниями, соблюдающих постельный режим; лечение тромбоза глубоких вен; профилактика коагуляции в системе экстракорпорального кровообращения при проведении гемодиализа; лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q (в сочетании с кислотой ацетилсалициловой).

п/к в передне- и заднелатеральную область брюшной стенки на уровне пояса. Профилактика послеоперационных венозных тромбозов и тромбоэмболий — 20 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней (первая доза за 2 ч до операции), при очень высоком риске — 40 мг/кг массы тела ежедневно, в течение 10 дней (первая доза за 12 ч до операции). Тромбоз глубоких вен — по 1 мг/кг каждые 12 ч или 1,5 мг/кг 1 раз в сутки в течение 10 дней.
Профилактика коагуляции при гемодиализе — 0,5–1 мг/кг в артериальную линию в начале гемодиализа, проводимого в течение 4 ч.
Лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q — по 1 мг/кг каждые 12 ч до стабилизации состояния (обычно 3–8 сут), на фоне приема кислоты ацетилсалициловой.

повышенная чувствительность к препарату, высокий риск неконтролируемых кровотечений, включая кровотечение из язвы, раны, геморрагический инсульт.

тромбоцитопения, внутриспинальная гематома (при спинальной анестезии) и паралич, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови, кожные или системные аллергические реакции, кровотечения, в месте инъекции — воспаление, боль, гематома, инфильтрация, некроз.

нельзя вводить в/м. При наличии в анамнезе тромбоцитопении назначать можно в исключительных случаях из-за риска развития иммунно-аллергической тромбоцитопении, проявляющейся через 5–24 дня. При уменьшении количества тромбоцитов ниже 50% нормы эноксапарин отменяют.

несовместим с другими средствами, влияющими на гемостаз, НПВП (кроме кислоты ацетилсалициловой), декстраном-40, тиклопидином, тромболитическими средствами и др.

проявляется повышенной кровоточивостью. В качестве антидотной терапии показано медленное в/в введение протамина.