ЭНОКСАПАРИН НАТРИЙ (ENOXAPARINUM NATRII) Действующее вещество
антитромботическое средство, низкомолекулярный гепарин, средняя Mm = 4500 Да. Оказывает прямое антикоагуляционное действие, ингибирует тромбокиназу (фактор Ха), инактивирует тромбин (фактор IIа).
Быстро и полностью всасывается после п/к введения, Cmax в плазме крови (1,6 мкг/мл) достигается через 3–5 ч после введения в дозе 40 мг. Незначительная часть подвергается биотрансформации. Выводится с мочой, T½ — 4 ч (при почечной недостаточности и у лиц пожилого возраста — 5–7 ч). Анти-Ха-активность сохраняется в крови в течение 24 ч.
профилактика венозных тромбозов и тромбоэмболии (особенно в ортопедической практике и общей хирургии), а также у больных с острыми терапевтическими заболеваниями, соблюдающих постельный режим; лечение тромбоза глубоких вен; профилактика коагуляции в системе экстракорпорального кровообращения при проведении гемодиализа; лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q (в сочетании с кислотой ацетилсалициловой).
п/к в передне- и заднелатеральную область брюшной стенки на уровне пояса. Профилактика послеоперационных венозных тромбозов и тромбоэмболий — 20 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней (первая доза за 2 ч до операции), при очень высоком риске — 40 мг/кг массы тела ежедневно, в течение 10 дней (первая доза за 12 ч до операции). Тромбоз глубоких вен — по 1 мг/кг каждые 12 ч или 1,5 мг/кг 1 раз в сутки в течение 10 дней.
Профилактика коагуляции при гемодиализе — 0,5–1 мг/кг в артериальную линию в начале гемодиализа, проводимого в течение 4 ч.
Лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q — по 1 мг/кг каждые 12 ч до стабилизации состояния (обычно 3–8 сут), на фоне приема кислоты ацетилсалициловой.
повышенная чувствительность к препарату, высокий риск неконтролируемых кровотечений, включая кровотечение из язвы, раны, геморрагический инсульт.
тромбоцитопения, внутриспинальная гематома (при спинальной анестезии) и паралич, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови, кожные или системные аллергические реакции, кровотечения, в месте инъекции — воспаление, боль, гематома, инфильтрация, некроз.
нельзя вводить в/м. При наличии в анамнезе тромбоцитопении назначать можно в исключительных случаях из-за риска развития иммунно-аллергической тромбоцитопении, проявляющейся через 5–24 дня. При уменьшении количества тромбоцитов ниже 50% нормы эноксапарин отменяют.
несовместим с другими средствами, влияющими на гемостаз, НПВП (кроме кислоты ацетилсалициловой), декстраном-40, тиклопидином, тромболитическими средствами и др.
проявляется повышенной кровоточивостью. В качестве антидотной терапии показано медленное в/в введение протамина.