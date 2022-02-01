ЭТИОНАМИД (ETHIONAMIDUM)

следует избегать одновременного применения других гепатотоксичных препаратов. К этионамиду относительно быстро вырабатывается резистентность микобактерий, поэтому его следует назначать с противотуберкулезными средствами, к которым чувствительность еще сохранена. Нецелесообразно комбинировать с протионамидом, так как существует перекрестная резистентность микроорганизмов к этим средствам. Если у пациента ранее были заболевания нервной системы или психические расстройства, то этионамид не следует комбинировать с циклосерином (суммирование нейротоксических эффектов). При комбинации с пиразинамидом необходимо регулярно контролировать функцию печени (суммирование гепатотоксического действия).