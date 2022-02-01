ЭТИОНАМИД (ETHIONAMIDUM) Действующее вещество
RTECS: изоникотинамид, 2-этилтио-.
резервное противотуберкулезное средство, производное тиокарбамида. По химической структуре и механизму действия близок к изониазиду, однако менее эффективен и более токсичен. Оказывает туберкулостатическое действие за счет блокирования синтеза миколиевой кислоты в микобактериях; МПК в отношении микобактерий туберкулеза составляет 0,6 мг/л.
туберкулез (легочной и внелегочной локализации), при непереносимости или неэффективности препаратов первого ряда; применяют только в составе комбинированной терапии.
обычно назначают перорально в дозе 250 мг 1–2 раза в сутки во время еды; в зависимости от терапевтического эффекта дозу можно повысить до максимальной — 1 г/ сут. При диспепсических явлениях указанную дозу рекомендуется разделить на несколько приемов. Детям назначают по 20–40 мг/кг утром и вечером.
повышенная чувствительность к этионамиду, заболевания печени, период беременности.
анорексия, гиперсаливация, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, диарея, нарушение функции печени, головокружение, периферический неврит, возбуждение, острый психоз, депрессия, нарушение зрения, аллергические реакции (кожная сыпь, лихорадка), редко — нарушения менструального цикла, которые исчезают после отмены этионамида.
во время лечения рекомендуется ежемесячно определять активность трансаминаз в сыворотке крови.
следует избегать одновременного применения других гепатотоксичных препаратов. К этионамиду относительно быстро вырабатывается резистентность микобактерий, поэтому его следует назначать с противотуберкулезными средствами, к которым чувствительность еще сохранена. Нецелесообразно комбинировать с протионамидом, так как существует перекрестная резистентность микроорганизмов к этим средствам. Если у пациента ранее были заболевания нервной системы или психические расстройства, то этионамид не следует комбинировать с циклосерином (суммирование нейротоксических эффектов). При комбинации с пиразинамидом необходимо регулярно контролировать функцию печени (суммирование гепатотоксического действия).