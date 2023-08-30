деферазирокс — активный хелатообразователь, который проявляет высокую селективную активность к железу (III). Это тридентантный лиганд с высоким сродством к железу и связывающий его в соотношении 2:1. Деферазирокс способствует выведению железа, преимущественно с калом. Имеет низкое сродство к цинку и меди и не вызывает образования низких уровней этих металлов в плазме крови.

C max в плазме крови достигается через 1,5–4 ч. Деферазирокс на 99% связывается с белками плазмы крови.

Основной путь метаболизма деферазирокса — глюкуронидация. Т ½ — 8–16 ч.