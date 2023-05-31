фармакологический механизм действия деламанида связан с подавлением синтеза компонентов клеточной стенки микобактерий — метоксимиколовой и кетомиколовой кислоты. Идентифицированные метаболиты деламанида не оказывают антимикобактериальной действия.

Деламанид в условиях in vitro не оказывает воздействия на любые другие виды бактерий, за исключением микобактерий M. tuberculosis.

Биодоступность деламанида увеличивается примерно в 2,7 раза при приеме во время еды по сравнению с приемом натощак.

Связывание деламаниду со всеми белками плазмы высокий (≥99,5%).

Т ½ деламаниду из плазмы крови составляет 30-38 ч. Деламанид не выводится с мочой.