ДЕЛАМАНИД (DELAMANIDUM) Действующее вещество
фармакологический механизм действия деламанида связан с подавлением синтеза компонентов клеточной стенки микобактерий — метоксимиколовой и кетомиколовой кислоты. Идентифицированные метаболиты деламанида не оказывают антимикобактериальной действия.
Деламанид в условиях in vitro не оказывает воздействия на любые другие виды бактерий, за исключением микобактерий M. tuberculosis.
Биодоступность деламанида увеличивается примерно в 2,7 раза при приеме во время еды по сравнению с приемом натощак.
Связывание деламаниду со всеми белками плазмы высокий (≥99,5%).
Т½ деламаниду из плазмы крови составляет 30-38 ч. Деламанид не выводится с мочой.
деламанид применяется в составе комбинированной терапии легочной формы мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) у взрослых пациентов (старше 18 лет), если применение других схем лечения невозможно из-за резистентности или непереносимости.
рекомендуемая доза для взрослых пациентов составляет 100 мг 2 раза в сутки, продолжительность приема — 2-4 недели.
повышенная чувствительность, уровень альбумина плазмы крови <2,8 г/дл, одновременное применение деламанида одновременно с ЛС, которые являются мощными индукторами CYP3A4 (напр, карбамазепин).
тошнота, рвота, головная боль, бессонница, головокружение, шум в ушах, гипокалиемия, гастрит, снижение аппетита, астения.
в клинических исследований случаев передозировки не наблюдалось.