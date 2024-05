фармакодинамика. Даратумумаб — человеческое моноклональное антитело (mAb) класса IgG 1κ , которое связывается с белком CD38, экспрессируемым на высоком уровне на поверхности опухолевых клеток множественной миеломы, а также на различных уровнях других типов клеток и тканей.

In vivo даратумумаб оказывает ингибирующее воздействие на рост опухолевых клеток, экспрессирующих CD38. По данным исследований in vitro, даратумумаб может выполнять несколько эффекторных функций, в результате чего происходит иммуноопосредованная гибель опухолевых клеток. Полученные в ходе исследований данные позволяют предположить, что даратумумаб может вызывать лизис опухолевых клеток путем комплемент-зависимой цитотоксичности, антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности, а также антителозависимого клеточного фагоцитоза в злокачественных опухолях, экспрессирующих CD38. В результате опосредованного даратумумабом лизиса клеток, уменьшается количество подгрупп миелоидных супрессорных клеток (CD38+ MDSC), регуляторных Т–клеток (CD38+ T regs ) и В–клеток (CD38+ B regs ). Т–клетки (CD3+, CD4+ и CD8+) экспрессируют CD38 в зависимости от стадии развития и уровня активации. Во время терапии даратумумабом наблюдалось значительное увеличение абсолютного количества CD4+ и CD8+ T–клеток, а также процента лимфоцитов в периферической крови и костном мозге. Секвенирование ДНК рецептора Т–клеток подтвердило, что клональность T–клеток увеличивается в случае применения даратумумаба, что указывает на его иммуномодулирующее действие, которое может способствовать клиническому ответу пациента на терапию.

In vitro даратумумаб стимулировал апоптоз после Fc-опосредованного поперечного связывания. Кроме того, даратумумаб изменял ферментативную активность CD38, ингибируя ферментативную активность циклазы и стимулируя активность гидролазы. Значения этих эффектов in vitro в клинических условиях и влияние на рост опухоли изучены недостаточно.

Фармакокинетику даратумумаба в режиме монотерапии оценивали после в/в введения средства в дозах от 0,1 мг/кг до 24 мг/кг у пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.

В когортах пациентов, которым вводили даратумумаб в дозах от 1 до 24 мг/кг C max в плазме крови была дозозависимой, а V d соответствовал начальному распределению даратумумаба в плазменном компартменте.

После проведения последней еженедельной инфузии увеличение C max даратумумаба было дозозависимым сверхлинейно, в соответствии с мишень–опосредованным распределением лекарственного средства. Увеличение AUC было дозозависимым сверхлинейно, а клиренс даратумумаба уменьшался при повышении его дозы. Насыщение CD38 может происходить при более высоких дозах даратумумаба, после чего влияние его клиренса, зависимого от связывания с мишенью, минимизируется и, соответственно, клиренс даратумумаба приближается к линейному клиренсу эндогенного IgG 1 . Клиренс даратумумаба также уменьшается при многократном применении лекарственного средства, что может быть связано с уменьшением опухолевой нагрузки.

Среднее значение расчетного терминального T ½ даратумумаба после введения первой дозы 16 мг/кг — 9 сут. Терминальный T ½ даратумумаба увеличивается при повышении дозы в случае повторного применения средства.