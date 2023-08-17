инфузионные реакции. Даратумумаб может спровоцировать развитие серьезных инфузионных реакций, включая анафилактические.

Во время введения даратумумаба контролируют общее состояние пациентов относительно развития инфузионных реакций. У пациентов могут развиваться серьезные инфузионные реакции, в том числе бронхоспазм, гипоксия, одышка, гипертензия, отек гортани и отек легких.

Симптомы инфузионных реакций преимущественно включают: заложенность носа, кашель, раздражение горла, озноб, рвоту и тошноту.

Менее распространенными симптомами являются: хрипы, аллергический ринит, пирексия, ощущение дискомфорта в груди, зуд и гипотензия.

Мониторинг состояния пациентов, у которых возникают инфузионные реакции любой степени тяжести, продолжают до исчезновения симптомов.

Перед применением даратумумаба пациентам необходимо предварительно принимать антигистаминные средства, антипиретики и ГКС для снижения риска инфузионных реакций.

Нейтропения/тромбоцитопения. Даратумумаб может усиливать нейтропению и тромбоцитопению, вызванные сопутствующей терапией.

Во время лечения даратумумабом у пациентов периодически выполняют общий анализ крови, а также осуществляют контроль появления признаков инфекции у пациентов с нейтропенией.

Влияние на результаты непрямого антиглобулинового теста (непрямой пробы Кумбса). Даратумумаб связывается с CD38, которые определяются при низком содержании эритроцитов в крови, что может вызвать положительный результат непрямой пробы Кумбса. Положительный результат непрямой пробы Кумбса, обусловленный применением даратумумаба, может сохраняться в течение 6 мес после проведения последней инфузии даратумумаба. Связывание даратумумаба с эритроцитами может маскировать обнаружение антител к незначимым антигенам в плазме крови пациента.

Применение даратумумаба не влияет на результаты исследования по определению группы крови по системе ABO и резус-фактору (Rh).

Влияние на определение полного ответа. Даратумумаб — это человеческое моноклональное антитело класса IgG–каппа, которое определяют с помощью анализа электрофореза сывороточных белков (SPE) и электрофореза с иммунофиксацией (IFE). Эти методы используют для клинического мониторинга эндогенного М-белка. Указанное взаимодействие может повлиять на определение полного ответа и прогрессирование заболевания у некоторых пациентов с миеломным белком IgG–каппа.

Контрацепция. Женщинам репродуктивного возраста следует использовать эффективные методы контрацепции во время и в течение 3 мес после прекращения лечения даратумумабом.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Беременность. Данные исследования по оценке риска применения даратумумаба во время беременности у человека или животных отсутствуют.

Моноклональные антитела IgG 1 проникают через плацентарный барьер после I триместра беременности. Поэтому даратумумаб не применяют во время беременности, за исключением случаев, когда ожидаемая польза от лечения для женщины превышает потенциальный риск для плода. Если пациентка забеременеет в период применения даратумумаба, ее информируют о потенциальном риске для плода.

Кормление грудью. Неизвестно, выделяется ли даратумумаб в грудное молоко человека или животных. IgG матери выделяется в грудное молоко, но не проникает в значительном количестве в кровь новорожденных и младенцев, поскольку расщепляется в ЖКТ ребенка и не всасывается.

Влияние даратумумаба на новорожденных/младенцев неизвестно. Решение о прекращении кормления грудью или прекращении терапии даратумумабом принимают с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы лечения для женщины.

Фертильность. Данные по определению потенциального влияния даратумумаба на фертильность у мужчин и женщин отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами.

Даратумумаб не влияет или оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Вместе с тем имеются сообщения о наличии чувства утомляемости у пациентов, получавших даратумумаб, Это необходимо учитывать пациентам при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.