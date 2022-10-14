повышенная чувствительность к дасабувиру. Умеренное или тяжелое нарушение функции печени.

Одновременное применение с препаратами, содержащими этинилэстрадиол, например, такими, содержащиеся в большинстве пероральных контрацептивов или контрацептивных вагинальных кольцах.

Одновременное применение с другими лекарственными средствами, клиренс которых в значительной степени зависит от CYP3A и повышение плазменных уровней которых ассоциируется с развитием серьезных и опасных для жизни побочных эффектов. К таковым относятся: альфузозин, апалутамид, амиодарон, астемизол, терфенадин, блонансерин, цизаприд, колхицин, дизопирамид, дронедарон, эрготамин, дигидроэрготамин, эргоновин, метилэргометрин, фузидиевая кислота, ловастатин, симвастатин, аторвастатин, ломитапид, луразидон, пероральный мидазолам, триазолам, пимозид, кветиапин, хинидин, ранолазин, сальметерол, силденафил (для лечения легочной АГ), тикагрелор.

Одновременное применение с препаратами, которые являются мощными или умеренными индукторами ферментов, приводит к снижению концентрации дасабувира в плазме крови и его терапевтического эффекта. Например: карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, эфавиренз, невирапин, этравирин, ензалутамид, митотан, рифампицин, препараты растительного происхождения, содержащие зверобой продырявленный (Hypericum perforatum).

Одновременное применение с препаратами, которые являются мощными ингибиторами CYP2C8 (например, гемфиброзил) и могут повышать концентрацию дасабувира в плазме крови.

Одновременное применение с препаратами, которые являются мощными индукторами CYP2C8, может значительно снизить концентрацию дасабувиру в плазме крови.