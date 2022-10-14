ДАСАБУВИР (DASABUVIRUM) Действующее вещество
дасабувир является ненуклеозидным ингибитором РНК-зависимой РНК-полимеразы вируса гепатита С, кодируемый геном NS5B и играет ключевую роль в репликации вирусного генома.
Одновременное применение дасабувир с омбитасвиром/паритапревиром/ритонавиром объединяет 3 противовирусные препараты прямого действия с различными механизмами действия и профилями резистентности, не перекрываются, мишенью этих препаратов является вирус гепатита С на многих этапах жизненного цикла вируса. Более подробною информацию смотрите инструкцию для медицинского применения комбинации омбитасвир/паритапревир/ритонавир.
Дасабувир следует принимать вместе с пищей. Tmax примерно 4-5 ч.
Дасабувир в значительной степени связывается с белками плазмы крови (99,5%).
Дасабувир метаболизируется, главным образом, с помощью CYP2C8 и в меньшей степени с помощью CYP3A.
Примерно 94% дасабувира выводится с калом и незначительное количество (около 2%) — с мочой.
лечение хронического гепатита C (ХГС) у взрослых в комбинации с другими лекарственными средствами.
рекомендуемая доза дасабувира составляет 250 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки (утром и вечером).
Дасабувир не следует применять в качестве монотерапии. Дасабувир следует назначать в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения ВГС.
повышенная чувствительность к дасабувиру. Умеренное или тяжелое нарушение функции печени.
Одновременное применение с препаратами, содержащими этинилэстрадиол, например, такими, содержащиеся в большинстве пероральных контрацептивов или контрацептивных вагинальных кольцах.
Одновременное применение с другими лекарственными средствами, клиренс которых в значительной степени зависит от CYP3A и повышение плазменных уровней которых ассоциируется с развитием серьезных и опасных для жизни побочных эффектов. К таковым относятся: альфузозин, апалутамид, амиодарон, астемизол, терфенадин, блонансерин, цизаприд, колхицин, дизопирамид, дронедарон, эрготамин, дигидроэрготамин, эргоновин, метилэргометрин, фузидиевая кислота, ловастатин, симвастатин, аторвастатин, ломитапид, луразидон, пероральный мидазолам, триазолам, пимозид, кветиапин, хинидин, ранолазин, сальметерол, силденафил (для лечения легочной АГ), тикагрелор.
Одновременное применение с препаратами, которые являются мощными или умеренными индукторами ферментов, приводит к снижению концентрации дасабувира в плазме крови и его терапевтического эффекта. Например: карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, эфавиренз, невирапин, этравирин, ензалутамид, митотан, рифампицин, препараты растительного происхождения, содержащие зверобой продырявленный (Hypericum perforatum).
Одновременное применение с препаратами, которые являются мощными ингибиторами CYP2C8 (например, гемфиброзил) и могут повышать концентрацию дасабувира в плазме крови.
Одновременное применение с препаратами, которые являются мощными индукторами CYP2C8, может значительно снизить концентрацию дасабувиру в плазме крови.
анемия, бессонница, тошнота, диарея, ангионевротический отек, обезвоживание, астения, утомляемость и другие.
В случае передозировки рекомендуется наблюдение за пациентом. В случае появления каких-либо симптомов нежелательных реакций следует немедленно начать симптоматическое лечение.