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Активные вещества — “Д”ДАКАРБАЗИН (DACARBAZINUM)

ДАКАРБАЗИН (DACARBAZINUM) Действующее вещество

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Дакарбазин Медак порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 200 мг, флакон, № 10; Medac
Дакарбазин Медак Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 200 мг, флакон, № 10 Medac
В 26 аптеках
от 5205,31 грн
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Форма выпуска: лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра.
ДАКАРБАЗИН (DACARBAZINUM)
CAS №: 4342-03-4 C6H10N6O
USPDDN, RTECS: 5-(3,3-диметил-1-триазено)имидазол-4-карбоксамид.
HSDB, RTECS: (диметилтриазено)имидазолкарбоксамид; или 4-(3,3-диметил-1-триазено)имидазол-5-карбоксамид.
NLM: 4(5)-(3,3-диметил-1-триазено)имидазол-4-карбоксамид.
Форма выпуска: лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра.

алкилирующее цитостатическое средство триазеновой структуры. Оказывает также антиметаболическое действие — являясь структурным аналогом пуриновых оснований, нарушает синтез ДНК в опухолевых клетках. В результате N-деметилирования дакарбазина микросомальными системами печени образуется метилуглеродистый ион с алкилирующим действием — диазометан и главный метаболит дакарбазина — 5-амино-4-имидазол-карбоксамид.
Сmax дакарбазина в плазме крови достигается сразу же после в/в введения; затем содержание его в плазме крови быстро снижается. T½ — 0,5–3,5 ч. Через 6 ч с мочой выводится 50% введенной дозы в виде дакарбазина и 14% в виде активного метаболита. У больных с почечной и печеночной недостаточностью T½ дакарбазина увеличивается.

злокачественная метастазирующая меланома. В составе комбинированной химиотерапии: болезнь Ходжкина; прогрессирующая саркома мягких тканей (кроме мезотелиомы, саркомы Капоши) у взрослых.

злокачественная метастазирующая меланома — назначают в дозе 200–250 мг/м2 поверхности тела в виде в/в инъекции 1 раз в сутки на протяжении 5 дней, повторный курс — каждые 3 нед.
Болезнь Ходжкина — назначают в дозе 375 мг/м2/сут (в/в) каждые 15 сут. В этом случае дакарбазин применяют в комбинации с доксорубицином, блеомицином и винбластином (ABVD режим дозирования).
Саркома мягких тканей — назначают в дозе 250 мг/м2/сут в/в (1–5 дней) в сочетании с доксорубицином каждые 3 нед (ADIC).

период беременности и кормления грудью, миелосупрессия, лейкопения и/или тромбоцитопения, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, повышенная чувствительность к дакарбазину.

анорексия, тошнота, рвота, запор, псевдогриппозный синдром (астения, головная и мышечная боль, лихорадка, повышение температуры тела), болезненность в месте инъекции, дозозависимое угнетение гемопоэза, проявляющееся гранулоцитопенией и тромбоцитопенией, гепатотоксическое действие, проявляющееся тромбозом печеночных вен и гепатоцеллюлярным некрозом, почечная недостаточность, канцерогенное и тератогенное действие.

во время лечения следует проводить регулярный контроль состава периферической крови для своевременного выявления побочных эффектов.

в случае предварительного или сопутствующего лечения препаратами, оказывают неблагоприятное воздействие на костный мозг (цитостатические агенты, радиотерапия), возможно усиление миелотоксичности дакарбазина. Дакарбазин может усиливать фотосенсибилизирующее действие метоксипсоралена.

усиление побочных эффектов; лечение симптоматическое. При необходимости проводят гемотрансфузии, назначают антибиотикотерапию.