ДАЛТЕПАРИН НАТРИЙ (DALTEPARINUM NATRICUM) Действующее вещество
антикоагулянт прямого действия. Представляет собой низкомолекулярный гепарин (средняя Mm — 4000–6000 Да), выделенный из слизистой оболочки тонкой кишки свиньи. Связывает антитромбин плазмы крови, вследствие чего подавляет некоторые факторы свертывания, в первую очередь фактор Ха; незначительно ингибирует образование тромбина. Практически не влияет на время свертывания крови. Оказывает слабовыраженное влияние на адгезию тромбоцитов. Возможно, действует также на сосудистую стенку и систему фибринолиза.
Биодоступность после п/к введения составляет около 90%. Фармакокинетические параметры не изменяются в зависимости от введенной дозы. T½ после в/в инъекции составляет 2 ч.
профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального кровообращения при длительном проведении гемодиализа или гемофильтрации у больных с ОПН или ХПН; острый тромбоз глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии; профилактика тромбоэмболических осложнений в пред- и послеоперационный период.
для профилактики свертывания крови при длительном (>4 ч) проведении гемодиализа или гемофильтрации вводят в/в струйно в дозе 30–40 МЕ/кг, затем капельно со скоростью 10–15 МЕ/кг/ч. При длительности гемодиализа <4 ч можно вводить однократно в/в струйно в дозе 5000 ЕД или использовать вышеуказанную схему. Уровень активности подавления фактора Ха плазмы крови должен составлять 0,5–1 МЕ/мл.
При ОПН у больных с высоким риском возникновения кровотечения р-р дальтепарина натрия вводят в/в струйно в дозе 5–10 МЕ/кг, затем капельно со скоростью 4–5 МЕ/кг/ч; уровень активности подавления фактора Ха в плазме крови при этом должен составлять 0,2–0,4 МЕ/мл.
При остром тромбозе глубоких вен и/или тромбоэмболии легочной артерии вводят в/в капельно или п/к. Рекомендуемая доза составляет 100 МЕ/кг каждые 12 ч. При необходимости дозу повышают до 120 МЕ/кг каждые 12 ч. Уровень активности подавления фактора Ха в плазме при п/к введении должен быть >0,3 МЕ/мл до инъекции и <1,5 МЕ/мл через 3–4 ч после инъекции, при в/в инфузии — 0,5–1 МЕ/мл. Продолжительность лечения составляет в среднем 5 дней.
Для профилактики тромбоэмболических осложнений при хирургических операциях препарат вводят п/к в дозе 2500 МЕ за 1–2 ч до операции; затем ежедневно утром в той же дозе в течение 5–7 дней. При наличии других факторов риска тромбоэмболии и при операциях на бедре вводят п/к за 1–2 ч до операции 2500 МЕ; через 12 ч после операции — в той же дозе; затем ежедневно утром в дозе 5000 МЕ в течение 5–7 дней. Уровень активности подавления фактора Ха должен быть в пределах 0,2–0,4 МЕ/мл.
состояния гипокоагуляции различного генеза; эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта, особенно с тенденцией к кровотечениям; септический эндокардит; спинальная и эпидуральная пункции; травмы ЦНС, органа зрения, слуха, а также недавние хирургические вмешательства на этих органах; симпатическая блокада; повышенная чувствительность к гепарину.
тромбоцитопения, кровотечение (при применении в высоких дозах), повышение активности плазменных трансаминаз, крапивница, кожный зуд, редко — анафилактический шок, алопеция, некроз кожи.
с осторожностью применяют при тромбоцитопении и функциональных дефектах тромбоцитов. Применение дальтепарина натрия возможно только при условии мониторинга активности подавления фактора Ха с помощью анти-Ха-анализа с использованием хромогенного белкового субстрата. Следует учитывать, что время свертывания крови во время терапии изменяется незначительно. При активности подавления фактора Ха >1,5 МЕ/мл резко повышается риск возникновения кровотечения. Больным пожилого возраста дальтепарин натрий назначают в более низких дозах.
Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Не выяснено, выделяется ли дальтепарин натрий с грудным молоком и проникает ли он через плацентарный барьер.
при одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой, антагонистами витамина К, дипиридамолом, декстраном, фенилбутазоном, индометацином, сульфинпиразоном, пробеницидом, этакриновой кислотой и цитостатиками (при в/в введении) противосвертывающий эффект дальтепарина натрия усиливается. При одновременном применении с антигистаминными препаратами, сердечными гликозидами, тетрациклином и аскорбиновой кислотой противосвертывающий эффект может снижаться.
проявляется геморрагическими осложнениями. В качестве антидота применяют протамин (1 мг протамина ингибирует активность 100 МЕ дальтепарина натрия).