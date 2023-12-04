для профилактики свертывания крови при длительном (>4 ч) проведении гемодиализа или гемофильтрации вводят в/в струйно в дозе 30–40 МЕ/кг, затем капельно со скоростью 10–15 МЕ/кг/ч. При длительности гемодиализа <4 ч можно вводить однократно в/в струйно в дозе 5000 ЕД или использовать вышеуказанную схему. Уровень активности подавления фактора Ха плазмы крови должен составлять 0,5–1 МЕ/мл.

При ОПН у больных с высоким риском возникновения кровотечения р-р дальтепарина натрия вводят в/в струйно в дозе 5–10 МЕ/кг, затем капельно со скоростью 4–5 МЕ/кг/ч; уровень активности подавления фактора Ха в плазме крови при этом должен составлять 0,2–0,4 МЕ/мл.

При остром тромбозе глубоких вен и/или тромбоэмболии легочной артерии вводят в/в капельно или п/к. Рекомендуемая доза составляет 100 МЕ/кг каждые 12 ч. При необходимости дозу повышают до 120 МЕ/кг каждые 12 ч. Уровень активности подавления фактора Ха в плазме при п/к введении должен быть >0,3 МЕ/мл до инъекции и <1,5 МЕ/мл через 3–4 ч после инъекции, при в/в инфузии — 0,5–1 МЕ/мл. Продолжительность лечения составляет в среднем 5 дней.

Для профилактики тромбоэмболических осложнений при хирургических операциях препарат вводят п/к в дозе 2500 МЕ за 1–2 ч до операции; затем ежедневно утром в той же дозе в течение 5–7 дней. При наличии других факторов риска тромбоэмболии и при операциях на бедре вводят п/к за 1–2 ч до операции 2500 МЕ; через 12 ч после операции — в той же дозе; затем ежедневно утром в дозе 5000 МЕ в течение 5–7 дней. Уровень активности подавления фактора Ха должен быть в пределах 0,2–0,4 МЕ/мл.