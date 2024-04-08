с осторожностью назначают пациентам с нарушениями функции почек и/или печени (в этих случаях дозу следует снизить). Перед началом и в ходе лечения необходимо контролировать состав периферической крови, функции почек, печени, сердечно-сосудистой системы.

При назначении даунорубицина в период кормления грудью грудное вскармливание следует прекратить.

Частота кардиотоксических побочных эффектов возрастает, если суммарная курсовая доза даунорубицина превышает 400–550 мг/м2 у взрослых и 300 мг/м2 у детей старше 2 лет. Нарушения сократимости миокарда, симптомы хронической сердечной недостаточности и другие кардиотоксические эффекты даунорубицина могут проявиться через несколько месяцев и даже лет после окончания лечения (особенно у детей), поэтому контроль функционального состояния сердечно-сосудистой системы следует осуществлять длительно.

В случае экстравазации развивается тяжелый некроз тканей. В первые несколько дней применения препарата возможно окрашивание мочи в красный цвет.