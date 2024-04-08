ДАУНОРУБИЦИН (DAUNORUBICINUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство группы антрациклиновых антибиотиков. Механизм действия связан с блокированием матричной функции ДНК, что приводит к нарушению синтеза нуклеиновых кислот в опухолевых клетках.
острый лейкоз, лимфогранулематоз, хорионэпителиома, нейробластома.
вводят только в/в. Суточная доза для взрослых — 40–60 мг/м2. Вводят в течение 3–5 дней каждые 3–4 нед. Курсовая доза — 600 мг/м2.
лейкопения (количество лейкоцитов менее 4000/мм3), тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 120 000/мм3), хроническая декомпенсированная сердечная недостаточность, выраженные нарушения функции печени и/или почек, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, период беременности, повышенная чувствительность к даунорубицину.
миелосупрессия (анемия, лейкопения, тромбоцитопения), тошнота, рвота, диарея, стоматит, головная боль, симптомы хронической сердечной недостаточности, аритмия (как следствие кардиотоксичности даунорубицина), алопеция, аменорея, азооспермия, аллергические реакции.
с осторожностью назначают пациентам с нарушениями функции почек и/или печени (в этих случаях дозу следует снизить). Перед началом и в ходе лечения необходимо контролировать состав периферической крови, функции почек, печени, сердечно-сосудистой системы.
При назначении даунорубицина в период кормления грудью грудное вскармливание следует прекратить.
Частота кардиотоксических побочных эффектов возрастает, если суммарная курсовая доза даунорубицина превышает 400–550 мг/м2 у взрослых и 300 мг/м2 у детей старше 2 лет. Нарушения сократимости миокарда, симптомы хронической сердечной недостаточности и другие кардиотоксические эффекты даунорубицина могут проявиться через несколько месяцев и даже лет после окончания лечения (особенно у детей), поэтому контроль функционального состояния сердечно-сосудистой системы следует осуществлять длительно.
В случае экстравазации развивается тяжелый некроз тканей. В первые несколько дней применения препарата возможно окрашивание мочи в красный цвет.
даунорубицин может быть использован в составе комбинированной противоопухолевой терапии (циклофосфан, меркаптопурин, метотрексат, винкристин, преднизолон и др.).