Диданозин (Didanosinum)

натощак за 1 ч до приема пищи.

Рекомендуемые дозы для взрослых в начале лечения в зависимости от массы тела приведены в таблице:



Масса тела, кг Дозирование 75 300 мг 2 раза в сутки 50–74 200 мг 2 раза в сутки 35–49 100 мг 2 раза в сутки

Интервал между приемами — 12 ч.

Детям в возрасте до 1 года обычно назначают по 100 мг, детям старше 1 года — по 200 мг на прием. Доза для детей в начале лечения зависит от поверхности тела ребенка и составляет в среднем 200 мг/м2/сут. Рекомендуемые дозы для детей приведены в таблице:

