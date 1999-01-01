ДОЛУТЕГРАВИР (DOLUTEGRAVIR)

Фармакологические свойства
подавляет ВИЧ-интегразы, связываясь с активным центром фермента интегразы и блокируя этап интеграции ретровирусной ДНК, который является основным для цикла репликации ВИЧ.
Показания
в комбинации с другими антиретровирусными ЛС для лечения взрослых и детей старше 12 лет, инфицированных ВИЧ.
Применение
перорально; взрослым пациентам, инфицированным ВИЧ-1, без документально подтвержденной или клинически подозреваемой резистентности к ЛС класса ингибиторов интегразы рекомендуемая доза — 50 мг 1 раз в сутки (можно применять 2 раза в сутки при одновременном применении с эфавиренцом, невирапином, типранавиром/ритонавиром или рифампицином; взрослым пациентам, инфицированным ВИЧ-1, с резистентностью к ЛС класса ингибиторов интегразы (документально подтвержденной или клинически подозреваемой) — 50 мг 2 раза в сутки, для детей в возрасте от 12 до 17 лет, масса тела которых менее 40 кг, инфицированных ВИЧ 1, без резистентности к ЛС класса ингибиторов интегразы рекомендуемая доза — 50 мг 1 раз в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к долутегравиру или любому вспомогательному веществу ЛС; одновременное применение с дофетилидом.
Побочные эффекты
повышенная чувствительность, синдром иммунной реактивации; бессонница, патологические сновидения; головная боль, головокружение, тошнота, диарея, рвота, метеоризм, абдоминальная боль или боль в верхней части живота, ощущение дискомфорта в животе, гепатит, сыпь, зуд, утомляемость, повышение уровня АлАТ, АсАТ, КФК; артралгия, миалгия.