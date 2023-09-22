дапоксетин является сильнодействующим селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Механизм действия дапоксетина при преждевременной эякуляции, вероятно, связан с ингибированием обратного захвата серотонина нейронами и последующим усилением влияния нейромедиаторов на пре– и постсинаптические рецепторы.

Депоксетин быстро всасывается и достигает C max в плазме крови примерно через 1–2 ч после приема. Абсолютная биодоступность составляет 42% (диапазон 15–76%), а в диапазоне 30–60 мг C max и AUC повышались пропорционально дозе.

Дапоксетин метаболизируется многочисленными ферментными системами в ткани печени и почек, а также флавином, содержащим монооксигеназы.

Метаболиты дапоксетина выводятся прежде всего с мочой в виде конъюгатов. Активное вещество в неизмененном виде в моче не выявляли.

T ½ дапоксетина — ~1,5 ч.