ДАПТОМИЦИН (DAPTOMYCINUM) Действующее вещество
натуральный продукт класса циклических липопептидив, проявляет активность только в Гр (+) бактерий связывается (в присутствии ионов кальция) с клеточными мембранами бактерий и вызывает быструю деполяризацию мембранного потенциала клеток в фазе роста, и в стационарной фазе; потеря мембранного потенциала вызывает ингибирование протеина, ДНК и синтеза РНК, в результате чего погибает бактериальная клетка с ее незначительным лизисом; чувствительны вида: Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, коагулазоотрицательные стафилококки, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae подвид equisimilis, Streptococcus pyogenes, стрептококки группы G (Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp) м/о; резистентные: Гр (-) м/о.
осложненные инфекции кожи и подкожных тканей у взрослых и детей (в возрасте от 1 до 17 лет); правостороннее инфекционный эндокардит, вызванный Staphylococcus aureus у взрослых, бактериемия, вызванная Staphylococcus aureus, в случае ассоциации с правосторонним инфекционным эндокардитом или осложненной инфекцией кожи и подкожных тканей у взрослых.
в/в медленно инфузионно в течение более 30 мин. или в/в инъекция в течение 2 мин.; осложненные инфекции кожи и подкожных тканей, вызванных Staphylococcus aureus, без бактериемии рекомендуемая доза — 4 мг/кг 1 раз/сут в течение 7-14 дней или пока инфекция не будет устранена; осложненные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные Staphylococcus aureus, с сопутствующей бактериемией 6 мг/кг однократно каждые 24 ч., продолжительность лечения — более 14 суток в соответствии с ожидаемым риском осложнений у каждого отдельного пациента; диагностированный или подозреваемый правосторонний инфекционный эндокардит, вызванный Staphylococcus aureus рекомендуемая доза — 6 мг/кг 1 раз/сут. Дети (в возрасте от 1 до 17 лет) с осложненными инфекциями кожи и подкожных тканей: от 12 до 17 лет - 5 мг/кг 1 раз / сут, от 7 до 11 лет - 7 мг/кг 1 раз/сут, от 2 до 6 лет — 9 мг/кг 1 раз / сут, от 1 до 2 лет — 10 мг / кг 1 раз/сут. Курс лечения 14 дней. Детям (7 до 17 лет) в/в инфузии в течение 30 мин детям в возрасте от 1 до 6 лет в/в инфузии в течение 60 мин.
повышенная чувствительность к даптомицину.
грибковые инфекции, инфекции мочевыводящих путей, инфекции, вызванные грибами рода Candida, фунгемия; анемия, тромбоцитемия, эозинофилия, повышение международного нормализованного соотношения, увеличение протромбинового времени; снижение аппетита, гипергликемия, электролитный дисбаланс, тревожность, бессонница, головокружение, головная боль, парестезии, нарушения вкусовых ощущений, тремор вертиго, наджелудочковая тахикардия, экстрасистолы, АГ, артериальная гипотензия, приливы; гастроинтестинальный и боль в животе, тошнота, рвота, запор, диарея, метеоризм, вздутие, ощущение растяжение живота, диспепсия, глоссит, отклонения результатов печеночных проб от нормы (повышение уровня АлАТ, АсАТ, ЩФ), желтуха; сыпь, зуд, крапивница; боль в конечностях, повышенный уровень КФК в плазме крови, миозит, повышенный уровень миоглобина, мышечная слабость, боль, артралгия, повышенный уровень ЛДГ в плазме крови; почечная недостаточность (дисфункция, декомпенсация) повышение уровня креатинина в сыворотке; вагинит; реакции в месте введения, пирексия, астения усталость, боль неизвестной частоты: Clostridium difficile-ассоциированная диарея, гиперчувствительность (ангионевротический отек, медикаментозные высыпания с эозинофилией и системными проявлениями DRESS, легочная эозинофилия), анафилаксия, реакции на инфузии (тахикардия, одышка (свистящее дыхание), лихорадка, озноб, системная гиперемия, вертиго, обмороки, металлический привкус во рту), периферическая невропатия; эозинофильная пневмония, кашель, рабдомиолиз.