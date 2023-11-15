в/в медленно инфузионно в течение более 30 мин. или в/в инъекция в течение 2 мин.; осложненные инфекции кожи и подкожных тканей, вызванных Staphylococcus aureus, без бактериемии рекомендуемая доза — 4 мг/кг 1 раз/сут в течение 7-14 дней или пока инфекция не будет устранена; осложненные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные Staphylococcus aureus, с сопутствующей бактериемией 6 мг/кг однократно каждые 24 ч., продолжительность лечения — более 14 суток в соответствии с ожидаемым риском осложнений у каждого отдельного пациента; диагностированный или подозреваемый правосторонний инфекционный эндокардит, вызванный Staphylococcus aureus рекомендуемая доза — 6 мг/кг 1 раз/сут. Дети (в возрасте от 1 до 17 лет) с осложненными инфекциями кожи и подкожных тканей: от 12 до 17 лет - 5 мг/кг 1 раз / сут, от 7 до 11 лет - 7 мг/кг 1 раз/сут, от 2 до 6 лет — 9 мг/кг 1 раз / сут, от 1 до 2 лет — 10 мг / кг 1 раз/сут. Курс лечения 14 дней. Детям (7 до 17 лет) в/в инфузии в течение 30 мин детям в возрасте от 1 до 6 лет в/в инфузии в течение 60 мин.