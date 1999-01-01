Децитабин (DECITABINUM)

Фармакологические свойства
Децитабин (5-аза-2′-дезоксицитидин) является аналогом деоксинуклеозида цитидина, который в малых дозах селективно ингибирует ДНК-метилтрансферазы, в результате чего происходит гипометилирование промоторного участка генов, что может приводить к реактивации гена-супрессора опухолей, индукции клеточной дифференциации или старения с последующей запрограммированной гибелью клеток.
Внутриклеточно децитабин активируется путем последовательного фосфорилирования с помощью фосфокиназ до соответствующего трифосфата, который затем включается ДНК-полимеразой. Исследования in vitro показывают, что децитабин не ингибирует и не индуцирует ферменты CYP 450 до более чем 20-кратного превышения терапевтической Cmax в плазме крови. Таким образом, не ожидается метаболических лекарственных взаимодействий, опосредованных CYP, и маловероятно, что децитабин будет взаимодействовать с препаратами, которые метаболизируются с помощью этих путей. Кроме того, данные in vitro показывают, что децитабин является плохим субстратом P-gp.
Показания
лечение взрослых пациентов с впервые диагностированным или вторичным острым миелоидным лейкозом (ГМЛ) в соответствии с классификацией ВОЗ, которые не являются кандидатами для проведения стандартной индукционной химиотерапии.
Применение
В цикле лечения децитабин рекомендуется вводить в дозе 20 мг/м2 площади поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью более 1 ч в течение 5 последовательных дней (то есть всего 5 доз в цикле). Общая суточная доза не должна превышать 20 мг/м2, а общая доза за цикл не должна превышать 100 мг/м2. В случае пропуска введения очередной дозы лечение должно быть восстановлено как можно скорее. Цикл необходимо повторять каждые 4 нед, в зависимости от клинического ответа пациента и токсичности. Рекомендуется лечить пациентов в течение минимум 4 циклов, однако полная или частичная ремиссия может длиться дольше, чем 4 цикла. Лечение может быть продолжено до тех пор, пока наблюдается ответ, польза от лечения или стабильность болезни, то есть при отсутствии ее явного прогрессирования.
Если после 4 курсов лечения гематологические показатели (такие как количество тромбоцитов или абсолютное количество нейтрофилов) не восстанавливаются до уровня перед лечением или заболевание прогрессирует (увеличение количества бластных клеток периферической крови или ухудшение показателей бластных клеток костного мозга), пациента можно считать нечувствительным к лечению. Следует рассмотреть вопрос о проведении альтернативной терапии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к препарату; беременность; период кормления грудью.
Побочные эффекты
Пневмония, инфекции мочевыводящих путей, фебрильная нейтропения, нейтропения, тромбоцитопения, анемия, лейкопения, панцитопения, гиперчувствительность, включая анафилактическую реакцию, головная боль, носовое кровотечение, диарея, рвота, тошнота, стоматит, септический шок, сепсис, синусит, острый фебрильный нейтрофильный дерматоз (с-ром Свита), пирексия.
Взаимодействия
Возможно взаимодействие с другими лекарственными средствами, которое также активируется последовательным фосфорилированием (за счет активности внутриклеточной фосфокиназы) и/или метаболизируется ферментами, задействованными в инактивации децитабина (например, цитидин-деаминаза). Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении лекарственных средств с децитабином.
Развития метаболического лекарственного взаимодействия, опосредованного системой цитохрома CYP 450, не ожидается, поскольку метаболизм децитабина не опосредован этой системой, а происходит с помощью окислительного дезаминирования.
Поскольку уровень связывания с белками плазмы крови низкий, маловероятно, что децитабин будет вытеснять другие лекарственные средства из их связей с белками плазмы крови. Децитабин оказался слабым ингибитором Р-gp-опосредованного транспорта, поэтому не ожидается, что он будет влиять на Р-gp-опосредованное транспортировки других лекарственных средств.
Передозировка
Данные клинических исследований и опубликованной литературы описывают усиление миелосупрессии, включая отсроченную нейтропению и тромбоцитопению при введении высоких доз, превышающих текущую терапевтическую дозу в 20 раз.
Вероятно, что токсичность будет проявляться как обострение побочных реакций, преимущественно миелосупрессии. Терапия при передозировке должна быть поддерживающей.