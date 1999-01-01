Децитабин (DECITABINUM)

В цикле лечения децитабин рекомендуется вводить в дозе 20 мг/м2 площади поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью более 1 ч в течение 5 последовательных дней (то есть всего 5 доз в цикле). Общая суточная доза не должна превышать 20 мг/м2, а общая доза за цикл не должна превышать 100 мг/м2. В случае пропуска введения очередной дозы лечение должно быть восстановлено как можно скорее. Цикл необходимо повторять каждые 4 нед, в зависимости от клинического ответа пациента и токсичности. Рекомендуется лечить пациентов в течение минимум 4 циклов, однако полная или частичная ремиссия может длиться дольше, чем 4 цикла. Лечение может быть продолжено до тех пор, пока наблюдается ответ, польза от лечения или стабильность болезни, то есть при отсутствии ее явного прогрессирования.

Если после 4 курсов лечения гематологические показатели (такие как количество тромбоцитов или абсолютное количество нейтрофилов) не восстанавливаются до уровня перед лечением или заболевание прогрессирует (увеличение количества бластных клеток периферической крови или ухудшение показателей бластных клеток костного мозга), пациента можно считать нечувствительным к лечению. Следует рассмотреть вопрос о проведении альтернативной терапии.