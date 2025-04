Децитабин (DECITABINUM)

Децитабин (5-аза-2′-дезоксицитидин) является аналогом деоксинуклеозида цитидина, который в малых дозах селективно ингибирует ДНК-метилтрансферазы, в результате чего происходит гипометилирование промоторного участка генов, что может приводить к реактивации гена-супрессора опухолей, индукции клеточной дифференциации или старения с последующей запрограммированной гибелью клеток.

Внутриклеточно децитабин активируется путем последовательного фосфорилирования с помощью фосфокиназ до соответствующего трифосфата, который затем включается ДНК-полимеразой. Исследования in vitro показывают, что децитабин не ингибирует и не индуцирует ферменты CYP 450 до более чем 20-кратного превышения терапевтической C max в плазме крови. Таким образом, не ожидается метаболических лекарственных взаимодействий, опосредованных CYP, и маловероятно, что децитабин будет взаимодействовать с препаратами, которые метаболизируются с помощью этих путей. Кроме того, данные in vitro показывают, что децитабин является плохим субстратом P-gp.