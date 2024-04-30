ДАЗАТИНИБ (DASATINIBUM) Действующее вещество
дазатиниб — противоопухолевое лекарственное средство, ингибитор протеинтирозинкиназ: BCR-ABL, семейство SRC (SRC, LCK, YES, FYN), c-KIT, EPHA2 и PDGFR бета. Связывается с большинством форм ABL-киназы, активен в лейкозных клеточных линиях. Ингибирует рост клеточных линий хронического миелолейкоза и острого лимфобластного лейкоза с гиперэкспрессией BCR-ABL.
Cmax — 0,5–6 ч, AUC и элиминация — 15–240 мг/сут. Объем распределения — 2505 л. Дазатиниб связывается с белками плазмы крови на 96%, его активный метаболит на 93%. Метаболизируется с участием ферментов 3А4 цитохрома Р450. AUC активного метаболита — 5% от AUC дазатиниба. Дазатиниб выводится главным образом кишечником — 85%, почками — 4%.
взрослые пациенты с:
– впервые диагностированным хроническим миелобластный лейкоз (ХМЛ) с наличием положительной филадельфийской хромосомы (Ph +) в хронической фазе;
– ХМЛ в хронической фазе, фазе акселерации или бластном фазе при резистентности или непереносимости предшествующего лечения, включавшего иматиниба мезилат;
– острым Ph-позитивным лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) и лимфатическим бластным ХМЛ при резистентности или непереносимости предшествующего лечения.
Лечение детей с:
– впервые диагностированным Ph + ХМЛ в хронической фазе (Ph + ХМЛ-ХФ) или Ph + ХМЛ-ХФ при резистентности или непереносимости предшествующего лечения, включавшего иматиниба мезилат;
– впервые диагностированным Ph + острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) в сочетании с химиотерапией.
взрослые.
Рекомендованная начальная доза при ХМЛ в хронической фазе — 100 мг дазатинибу 1 раз в сутки.
Рекомендованная начальная доза при ХМЛ или Ph-положительном ОЛЛ в фазе акселерации, миелоидной или лимфатической бластной фазе (прогрессирующей фазе) составляет 140 мг 1 раз в сутки.
Дети (Ph + ХМЛ в хронической фазе и Ph + ОЛЛ)
Дозировка препарата дазатиниб для детей и подростков осуществляется с учетом массы тела. Дазатиниб применять перорально 1 раз в сутки. Дозу пересчитывать каждые 3 месяца на основании изменений массы тела. Применение не рекомендуется детям с массой тела менее 10 кг. Увеличения или уменьшения дозы рекомендуется на основе индивидуальной реакции пациента и переносимости.
гиперчувствительность, период беременности и кормления грудью.
диарея, тошнота, рвота, запор, абдоминальная боль, мукозит/стоматит, гастрит, колит, энтероколит, алопеция, сухость кожи, угри, крапивница, дерматит, пневмония, БА, отек легких, плевральный выпот, кашель, одышка, тромбоцитопения, анемия, нейтропения, тахикардия, стенокардия, кардиомегалия, инфаркт миокарда, слабость, герпетическая инфекция, сепсис.
избегать одновременного применения с ингибиторами CYP3A4 (кетоконазол, итраконазол, эритромицин, кларитромицин, атазанавир, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин).
При одновременном применении с индукторами CYP3A4 (дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал) концентрация дазатиниба в плазме крови снижается.
Препараты зверобоя снижают концентрацию дазатиниба в плазме крови, поэтому их одновременное использование не рекомендуется.
Фамотидин и омепразол уменьшают концентрацию дазатиниба. Совместное применение не рекомендуется.
Алфентанил, астемизол, терфенадин, цизаприд, циклоспорин, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус, такролимус, эрготамин, дигидроэрготамин следует с осторожностью примененять сосвместно с дазатинибом.
терапия — симптоматическая.