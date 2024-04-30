взрослые.

Рекомендованная начальная доза при ХМЛ в хронической фазе — 100 мг дазатинибу 1 раз в сутки.

Рекомендованная начальная доза при ХМЛ или Ph-положительном ОЛЛ в фазе акселерации, миелоидной или лимфатической бластной фазе (прогрессирующей фазе) составляет 140 мг 1 раз в сутки.

Дети (Ph + ХМЛ в хронической фазе и Ph + ОЛЛ)

Дозировка препарата дазатиниб для детей и подростков осуществляется с учетом массы тела. Дазатиниб применять перорально 1 раз в сутки. Дозу пересчитывать каждые 3 месяца на основании изменений массы тела. Применение не рекомендуется детям с массой тела менее 10 кг. Увеличения или уменьшения дозы рекомендуется на основе индивидуальной реакции пациента и переносимости.