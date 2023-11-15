для накожного применения.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: осторожно наносить тонким слоем на открытую поверхность, пораженную вирусом герпеса, 5 раз в сутки (примерно каждые 3 ч во время бодрствования). Не следует начинать лечение докозанолом на стадии уже развитого пузыря или язвы. Терапию следует начать как можно быстрее после появления первых симптомов или признаков герпеса (боль, жжение, покалывание, зуд или покраснение). Лечение необходимо продолжать до наступления выздоровления, что обычно составляет от 4 до 6 или максимум — 10 дней.