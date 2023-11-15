ДОКОЗАНОЛ* (DOCOSANOLUM*) Действующее вещество
фармакодинамика. Механизм антивирусной активности докозанола до конца не изучен. Исследования in vitro показали, что докозанол влияет на слияние вируса и клеточной оболочки, таким образом подавляя внутриклеточное поглощение и репликацию вируса. В результате исследований in vitro установлено, что клетки, которые находятся под влиянием докозанола, сопротивляются инфицированию липидо-охватывающими вирусами типа HSV-1 (вирус простого герпеса типа 1). Докозанол не оказывает воздействия на неохватывающие вирусы.
Фармакокинетика. При условии нормального клинического применения лекарственного средства, докозанол не может быть измерен (предел количественного определения, LOQ=10 нг/мл) в плазме крови пациентов. Докозанол метаболизируется в докозаноловую кислоту, свой главный метаболит. Как докозанол, так и докозаноловая кислота являются эндогенными компонентами оболочек клеток человека, частично эритроцитов, головного мозга, миелиновых оболочек нерва, легких и почек.
ранние стадии (продромальная или эритемная) рецидивирующей герпетической инфекции губ у пациентов с нормальным иммунитетом.
для накожного применения.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: осторожно наносить тонким слоем на открытую поверхность, пораженную вирусом герпеса, 5 раз в сутки (примерно каждые 3 ч во время бодрствования). Не следует начинать лечение докозанолом на стадии уже развитого пузыря или язвы. Терапию следует начать как можно быстрее после появления первых симптомов или признаков герпеса (боль, жжение, покалывание, зуд или покраснение). Лечение необходимо продолжать до наступления выздоровления, что обычно составляет от 4 до 6 или максимум — 10 дней.
повышенная чувствительность к докозанолу или к любому другому компоненту препарата.
очень часто — головная боль; часто — побочные реакции в месте нанесения, включающие сухость кожи, сыпь и раздражение кожи.
Также зарегистрирован отек лица, но эта побочная реакция в месте нанесения является нормальной реакцией на лице, связанной с герпесом.
В исследованиях по безопасности применения не получено доказательств контактной сенсибилизации или фотоаллергии.
исследований взаимодействия не проводилось, не следует применять препарат одновременно с другими местными лекарственными средствами на одном и том же участке тела.
побочные реакции, связанные с передозировкой при местном применении лекарственного средства, маловероятны вследствие незначительной абсорбции через кожу. При случайном проглатывании докозанола возникновение побочных реакций маловероятно из-за слабой пероральной абсорбции.