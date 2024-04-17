взрослые пациенты, которым ранее уже применялось антиретровирусное лечение: в сочетании с 100 мг ритонавира как средство, улучшающее его фармакокинетические характеристики, а также в комбинации с другими антиретровирусными ЛС; рекомендуемая доза 600 мг 2 р/сут в сочетании с 100 мг ритонавира 2 р/сутки принимают во время еды; табл. 300 мг можно применять для режима дозирования 600 мг 2 раза/сут, при наличии трудностей при глотании табл. 300 мг можно применять табл. 75 мг и 150 мг для взрослых и детей (в возрасте от 12 до 17 л. и массой тела не менее 40 кг), в которых отсутствуют мутации ВИЧ-1, которые вызывают резистентность к дарунавира (DRV-RAMs), при количества РНК ВИЧ-1 в плазме крови <100000 копий/мл и с количеством CD4 + ≥100 клеток х106/л, рекомендуемый режим дозирования 800 мг 1 раз/сут в сочетании с 100 мг ритонавира 1 раз/сут во время еды; взрослые и дети (в возрасте от 12 до 17 л. и массой тела не менее 40 кг), которые ранее не применяли антиретровирусную терапию: рекомендуемая доза 800 мг 1 раз/сут в комбинации с 100 мг ритонавира или 150 мг кобицистату (табл. 75, 150 мг) комбинацию принимают во время еды; дети в возрасте от 3 до 17 л. и массой тела не менее 15 кг, которым ранее уже применяли антиретровирусное лечение: 15–30 кг — 375 мг дарунавира/50 мг ритонавира, 30–40 кг — 450 мг дарунавира/60 мг ритонавира, ≥40 кг — 600 мг дарунавира/100 мг ритонавира 2 р/сутки рекомендуемая доза дарунавира в комбинации с низкой дозой ритонавира не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых пациентов (600/100 мг 2 раза/сут).