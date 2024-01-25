для в/м введения раз в сутки.

Курс — 10 дней. При необходимости возможно повторение курса через 3 мес — полгода.

Однократная доза: взрослые и дети с массой тела ≥20 кг - 10 мг; дети в возрасте от рождения с массой тела <20 кг - 0,5 мг/кг массы тела.

У взрослых в случае массивного инфаркта головного мозга (острый и ранний восстановительный периоды) вводят по 10 мг дважды в сутки (в первой половине дня) с повторением курса через 10 дней.

Растворять изотоническим р-ром NaCl или aqua pro injectionibus.