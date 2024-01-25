КОРТЕКСИН* (CORTEXINUM*) Действующее вещество
фармакодинамика. Кортексин — это смесь полипептидных фракций (молекулярная масса <10 000 Да), которые способны растворяться в воде и проникают через ГЭБ. Кортексин является нейрометаболическим стимулятором, оказывает протекторное действие в отношении нервных клеток, защищает от негативного влияния окислительного стресса и дефицита кислорода, имеет тканеспецифические свойства. Улучшает деятельность неокортекса, обмен веществ в нервных клетках, процессы восстановления, повышает стрессоустойчивость.
Фармакокинетические параметры. Не применимо.
церебро-сосудистые расстройства, астения, поражения ЦНС травматического, воспалительного и невоспалительного характера, эпилепсия, мнестические и когнитивные расстройства, ослабление способности получать и обрабатывать информацию, детский церебральный паралич, задержка формирования психомоторных функций и речи.
для в/м введения раз в сутки.
Курс — 10 дней. При необходимости возможно повторение курса через 3 мес — полгода.
Однократная доза: взрослые и дети с массой тела ≥20 кг - 10 мг; дети в возрасте от рождения с массой тела <20 кг - 0,5 мг/кг массы тела.
У взрослых в случае массивного инфаркта головного мозга (острый и ранний восстановительный периоды) вводят по 10 мг дважды в сутки (в первой половине дня) с повторением курса через 10 дней.
Растворять изотоническим р-ром NaCl или aqua pro injectionibus.
известная гиперчувствительность к компонентам препарата.
Беременность и период кормления грудью.
в единичных эпизодах сообщали о реакции гиперчувствительности, тошноту. Местно возможно кратковременное возникновение покраснения, отек и зуд, которые самоликвидируются.
нельзя применять совместно с другими пептидными препаратами. Не разводить 0,5% р-ром новокаина. Не вводить в смеси с другими р-рами.
данные отсутствуют.