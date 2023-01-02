ЦИКЛОСЕРИН (CYCLOSERINUM) Действующее вещество
бактерицидный антибиотик, нарушает синтез клеточной стенки. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов, в концентрации 10–100 мг/л — в отношении Rickettsia spp., Treponema spp. В настоящее время используют только для лечения больных туберкулезом. МПК по отношению к Mycobacterium tuberculosis составляет 3–25 мг/л на жидкой и 5–40 мг/л — на плотной питательной среде. Резистентность микобактерий к циклосерину развивается медленно (после 6 мес лечения — в 20–60% случаев). Не вызывает развития перекрестной лекарственной резистентности. По активности уступает стрептомицину и фтивазиду, но активен в отношении Mycobacterium tuberculosis, устойчивых к этим препаратам и ПАСК.
После приема внутрь быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ (70–90%). Время достижения Cmax — 3–4 ч. Не связывается с белками плазмы крови. Хорошо проникает в жидкости и ткани организма, включая СМЖ, грудное молоко, желчь, мокроту, лимфатическую ткань, легкие, асцитическую и синовиальную жидкости, плевральный выпот, проникает через плаценту. В брюшной и плевральной полости содержится 50–100% концентрации препарата в сыворотке крови. Метаболизируется до 35% препарата. T½ при нормальной функции почек — 10 ч. Выводится путем клубочковой фильтрации в активной форме (через 6 ч — 20%, через 12 ч — 30%, через 24 ч — 50%, через 2–3 сут — до 70%), небольшие количества — с калом.
хронические формы туберкулеза (в качестве препарата резерва).
внутрь, непосредственно перед едой (при раздражении слизистой оболочки ЖКТ — после еды), взрослым — по 0,25 г каждые 12 ч в течение первых 12 ч, затем при необходимости, с учетом переносимости дозу постепенно повышают до 250 мг каждые 6–8 ч под контролем концентрации циклосерина в сыворотке крови. Максимальная суточная доза — 1 г. Пациентам в возрасте старше 60 лет, а также с массой тела менее 50 кг — по 0,25 г 2 раза в сутки. Суточная доза для детей — 0,01–0,02 г/кг (не выше 0,75 г/сут).
повышенная чувствительность к препарату, органические заболевания ЦНС, эпилепсия, судорожные припадки (в том числе в анамнезе), психические нарушения (тревога, психоз, депрессия, в том числе в анамнезе), сердечная недостаточность, почечная недостаточность, алкоголизм, период беременности и кормления грудью. С осторожностью применяют у детей.
головная боль, головокружение, бессонница или сонливость, беспокойство, раздражительность, снижение памяти, парестезия, периферический неврит, тремор, эйфория, депрессия, суицидальное настроение, психоз, эпилептиформные судороги; тошнота, изжога; лихорадка, усиление кашля.
с осторожностью следует применять у детей. Предупредить или уменьшить токсическое действие циклосерина можно, назначая во время лечения глутаминовую кислоту по 0,5 г 3–4 раза в сутки (до еды), и ежедневным в/м введением натриевой соли АТФ (1 мл 1% р-ра). В период лечения необходимо контролировать функцию почек (уровень креатинина и азота мочевины в сыворотке крови), концентрацию циклосерина в сыворотке крови (не должна превышать 30 мкг/мл). В связи с быстрым развитием устойчивости при монотерапии циклосерином рекомендуется его сочетание с другими противотуберкулезными препаратами.
этионамид, пиразинамид, натрия парааминосалицилат, рифампицин, изониазид повышают противотуберкулезное действие циклосерина, увеличивают частоту реакций со стороны ЦНС (судорожные припадки, головокружение, сонливость). Этанол повышает риск развития эпилептических припадков. Циклосерин увеличивает выведение пиридоксина почками (может индуцировать анемию и периферический неврит, требуется повышение дозы пиридоксина).
явления передозировки наблюдаются при концентрации циклосерина в плазме крови от 30 мг/мл и выше (прием в высоких дозах, нарушение почечного клиренса). Острое отравление может возникнуть при приеме внутрь более 1 г/сут. Симптомы: головная боль, головокружение, спутанность сознания, повышенная раздражительность, парестезия, психоз, дизартрия, парез, судороги, кома. Лечение симптоматическое. Для профилактики нейротоксических эффектов вводят пиридоксин в дозе 200–300 мг/сут. Гемодиализ неэффективен.