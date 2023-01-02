ЦИКЛОСЕРИН (CYCLOSERINUM)

бактерицидный антибиотик, нарушает синтез клеточной стенки. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов, в концентрации 10–100 мг/л — в отношении Rickettsia spp., Treponema spp. В настоящее время используют только для лечения больных туберкулезом. МПК по отношению к Mycobacterium tuberculosis составляет 3–25 мг/л на жидкой и 5–40 мг/л — на плотной питательной среде. Резистентность микобактерий к циклосерину развивается медленно (после 6 мес лечения — в 20–60% случаев). Не вызывает развития перекрестной лекарственной резистентности. По активности уступает стрептомицину и фтивазиду, но активен в отношении Mycobacterium tuberculosis, устойчивых к этим препаратам и ПАСК.

После приема внутрь быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ (70–90%). Время достижения C max — 3–4 ч. Не связывается с белками плазмы крови. Хорошо проникает в жидкости и ткани организма, включая СМЖ, грудное молоко, желчь, мокроту, лимфатическую ткань, легкие, асцитическую и синовиальную жидкости, плевральный выпот, проникает через плаценту. В брюшной и плевральной полости содержится 50–100% концентрации препарата в сыворотке крови. Метаболизируется до 35% препарата. T ½ при нормальной функции почек — 10 ч. Выводится путем клубочковой фильтрации в активной форме (через 6 ч — 20%, через 12 ч — 30%, через 24 ч — 50%, через 2–3 сут — до 70%), небольшие количества — с калом.