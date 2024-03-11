Механизм действия . Кангрелор является прямым ингибитором рецептора P2Y12 тромбоцитов, который блокирует АДФ-индуцированную активацию и агрегацию тромбоцитов. Кангрелор селективно и обратимо связывается с рецептором P2Y12, предотвращая дальнейшую активацию тромбоцитов.

Фармакодинамика. Кангрелор подавляет активацию и агрегацию тромбоцитов. После введения 30 мкг/кг в/в болюсно с последующей в/в инфузией со скоростью 4 мкг/кг/мин угнетение тромбоцитов происходит в течение 2 мин.

Антитромбоцитарный эффект сохраняется в течение всей инфузии. После прекращения инфузии антитромбоцитарный эффект быстро снижается и функция тромбоцитов возвращается к норме в течение 1 ч.

Фармакокинетика. Кангрелор при в/в введении имеет линейную фармакокинетику как у здоровых добровольцев, так и у пациентов. Кангрелор быстро распределяется и метаболизируется, достигая C max в течение 2 мин после в/в болюсного введения с последующей инфузией.

Распределение . В исследовании с участием здоровых добровольцев введение кангрелора в дозе 30 мкг/кг болюсно плюс 4 мкг/кг/мин показало объем распределения 3,9 л. Связывание кангрелора с белками плазмы крови составляет около 97–98%.

Метаболизм . Кангрелор быстро дезактивируется в кровообращении путем дефосфорилирования до первичного метаболита — нуклеозида, который имеет незначительную антитромбоцитарную активность. Метаболизм кангрелора не зависит от функции печени и не вступает во взаимодействие с другими препаратами, которые метаболизируются печеночными ферментами.

Выведение . После в/в введения меченого радиоактивного кангрелора 58% выводилось с мочой.

Остальные, 35%, — выводилось с калом, вероятно, вследствие желчеотделения. Средний Т ½ кангрелора составляет около 3–6 мин.

Популяции. На фармакокинетику кангрелора не влияют пол, возраст, почечный статус или функция печени. Коррекция дозы с учетом этих факторов не требуется.

Масса тела. Хотя вес был значимой ковариативой для фармакокинетики с более высоким клиренсом у тяжелых пациентов, влияние веса на экспозицию препарата учитывается при применении дозировки с учетом массы тела.

Взаимодействие между лекарственными средствами. Совместное применение кангрелора с нефракционированным гепарином, аспирином и нитроглицерином было официально исследовано на здоровых добровольцах, и не было выявлено никаких доказательств влияния на фармакокинетику/фармакодинамику кангрелора.

В клинических исследованиях кангрелор применяли одновременно с бивалирудином, низкомолекулярным гепарином, клопидогрелем, прасугрелем и тикагрелором без клинически выявленных взаимодействий.

Ожидаемый антитромбоцитарный эффект нагрузочной дозы клопидогреля 600 мг или нагрузочной дозы прасугреля 60 мг блокировался, когда клопидогрель или прасугрель вводили во время инфузии кангрелора.

В отличие от этого, антитромбоцитарный эффект нагрузочной дозы 180 мг тикагрелора не претерпевал существенных изменений при применении тикагрелора во время инфузии кангрелора.

Применение тикагрелора, обратимого ингибитора тромбоцитов P2Y12, во время инфузии кангрелора приводило к минимальному снижению ингибирования тромбоцитов в течение примерно 0,5 ч после прекращения инфузии кангрелора. Введение тикагрелора во время инфузии кангрелора не ослабляет антитромбоцитарное действие тикагрелора.

Исследования in vitro свидетельствуют, что ни кангрелор, ни его основные метаболиты не подавляют активность печеночных изоферментов CYP в терапевтических концентрациях. Поэтому не ожидается, что применение кангрелора будет влиять на печеночный метаболизм других терапевтических средств, применяемых одновременно.