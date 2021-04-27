КАРНИТИН (CARNITINUM) Действующее вещество
Mm = 161,19 Да.
Форма выпуска: р-р для инъекций, р-р для орального применения, таблетки жевательные.
триметиламмониевое (бетаиновое) производное γ-амино-β-гидроксимасляной кислоты, средство с анаболическим действием. Участвует в транспорте ацила через митохондриальную мембрану. Снижает функциональную активность щитовидной железы, повышает аппетит, ускоряет рост и вызывает увеличение массы тела. Способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе.
анорексия, гипотрофия, задержка роста у детей, хроническая ИБС, астенический синдром в период реконвалесценции и в послеоперационный период, кардиопатия, анемия, при неэффективности лечения эритропоетином, либо при необходимости лечения эритропоэтином в высоких дозах. Первичная и вторичная карнитиновая недостаточность у взрослых и детей, в том числе новорожденных и младенцев. Вторичная карнитиновая недостаточность у пациентов, которым проводится гемодиализ.
внутрь по 0,5–2 г 2 раза в сутки в течение 1–3 мес. Детям до 1 года назначают по 0,03–0,075 г (4–10 капель 20% р-ра) 3 раза в сутки; 1–6 лет по 0,1 г; 6–12 лет по 0,2–0,3 г 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30 дней.
В/в медленно вводят в течение 2–3 мин. Во время терапии целесообразно контролировать уровень карнитина и ацил-карнитина как в плазме крови, так и моче. Необходимая доза зависит от специфики врожденного нарушения метаболизма и тяжести проявлений заболевания. В случае острой декомпенсации рекомендуемая доза может составлять до 100 мг/кг в сутки за 3–4 введения. В случае необходимости можно применять и более высокие дозы, хотя при этом может усилиться выраженность побочных эффектов, в частности диарея.
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
боль в эпигастральной области.
можно комбинировать с другими анаболическими препаратами.