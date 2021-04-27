внутрь по 0,5–2 г 2 раза в сутки в течение 1–3 мес. Детям до 1 года назначают по 0,03–0,075 г (4–10 капель 20% р-ра) 3 раза в сутки; 1–6 лет по 0,1 г; 6–12 лет по 0,2–0,3 г 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30 дней.

В/в медленно вводят в течение 2–3 мин. Во время терапии целесообразно контролировать уровень карнитина и ацил-карнитина как в плазме крови, так и моче. Необходимая доза зависит от специфики врожденного нарушения метаболизма и тяжести проявлений заболевания. В случае острой декомпенсации рекомендуемая доза может составлять до 100 мг/кг в сутки за 3–4 введения. В случае необходимости можно применять и более высокие дозы, хотя при этом может усилиться выраженность побочных эффектов, в частности диарея.