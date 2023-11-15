кабозантиниб — низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, который ингибирует множественные рецепторные тирозинкиназы (RTKs), которые принимают участие в процессах роста опухолей и ангиогенеза, патологическому изменению костной ткани, устойчивости к лекарственным средствам и метастатической прогрессии опухоли. Кабозантиниб показал замедление роста опухоли, связанную с дозой, регресс опухоли и/или подавленное метастазирования в широком диапазоне доклинических моделей опухоли.

C max достигается через 2-3 ч. Объем распределения — около 319 л. Средний Т ½ из плазмы крови составляет около 99 ч.