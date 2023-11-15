КОБИМЕТИНИБ (COBIMETINIBUM) Действующее вещество
кобиметиниб это обратимый, селективный, аллостерический, пероральный ингибитор, который блокирует путь, опосредованный митогенактивированной протеинкиназой (MAPK), избирательно воздействуя на митогенактивированную киназу, регулируемую внеклеточными сигналами MEK 1 и MEK 2, что приводит к подавлению фосфорилирования киназы, регулируемой внеклеточными сигналами ERK 1 и ERK 2. Таким образом, кобиметиниб блокирует пролиферацию клеток, индуцированную путем, опосредованным MAPK, из-за подавления сигнального узла MEK1/2.
Комбинированное применение кобиметиниба и вемурафениба приводит к выраженному угнетению внутриклеточной передачи сигнала и уменьшения пролиферации опухолевых клеток.
Tmax - 2,4 ч, Cmax - 273 нг/мл, AUC0-24 - 4340 нг * ч/мл.
Кобиметиниб связывается с белками плазмы крови на 94,8%. Средний Т½ - 43,6 ч (от 23,1 дo 69,6 ч).
кобиметиниб показан для применения в комбинации с вемурафенибом для лечения взрослых пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с мутацией BRAF V600.
рекомендуемая доза — 60 мг 1 раз в сутки. Курс лечения - 28 дней. Лечение продолжать до тех пор, пока наблюдается пользу от лечения или к возникновению неприемлемой токсичности.
повышенная чувствительность.
анемия, дегидратация, гипофосфатемия, гипонатриемия, гипергликемия, ретинопатия, нарушение зрения, гипертензия, кровотечение, пневмонит, диарея, тошнота, рвота, фоточувствительность, сыпь, макулопапулезная сыпь, угревая дерматит, гиперкератоз, рабдомиолиз. лихорадка, увеличение уровня КФК, АЛТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ в крови, уменьшение фракции выброса, повышение уровня билирубина в крови.
AUC кобиметиниба увеличивалась примерно в 7 раз в присутствии мощного ингибитора CYP3A. Следует избегать одновременного применения мощных ингибиторов CYP3A (ритонавир, кобицистат, телапревир, лопинавир, итраконазол, вориконазол, кларитромицин, телитромицин, посаконазол, нефазодон и грейпфрутовый сок) при лечении кобиметинибом. Одновременное применение ингибиторов P-gp (циклоспорин и верапамил), потенциально, может увеличивать концентрацию кобиметинибу в плазме крови.
данных о передозировке у человека нет.