кобиметиниб это обратимый, селективный, аллостерический, пероральный ингибитор, который блокирует путь, опосредованный митогенактивированной протеинкиназой (MAPK), избирательно воздействуя на митогенактивированную киназу, регулируемую внеклеточными сигналами MEK 1 и MEK 2, что приводит к подавлению фосфорилирования киназы, регулируемой внеклеточными сигналами ERK 1 и ERK 2. Таким образом, кобиметиниб блокирует пролиферацию клеток, индуцированную путем, опосредованным MAPK, из-за подавления сигнального узла MEK1/2.

Комбинированное применение кобиметиниба и вемурафениба приводит к выраженному угнетению внутриклеточной передачи сигнала и уменьшения пролиферации опухолевых клеток.

T max - 2,4 ч, C max - 273 нг/мл, AUC 0-24 - 4340 нг * ч/мл.

Кобиметиниб связывается с белками плазмы крови на 94,8%. Средний Т ½ - 43,6 ч (от 23,1 дo 69,6 ч).