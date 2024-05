фармакодинамика. Цефдиторен — антибиотик цефалоспоринового ряда III поколения.

Механизм действия цефдиторена заключается в ингибировании синтеза бактериальной стенки, благодаря его сродству с пенициллинсвязывающими белками.

Спектр антибактериальной активности цефдиторена :

• аэробные грам (+) бактерии: стрептококки групп C и G, метициллинчувствительные штаммы Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes;



• аэробные грам (–) бактерии: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis;

• анаэробные бактерии: Clostridium perfringes, Peptostreptococcus spp.

Фармакокинетика.

Абсорбция. Абсолютная биодоступность цефдиторена после приема per os — ≈15-20%.

При наличии пищи в ЖКТ абсорбция цефдиторена увеличивается, в результате чего C mах и AUC возрастают соответственно на ≈50% и ≈70% относительно C mах и AUC при приеме цефдиторена натощак.

Через ≈2,5 ч после приема 200 мг или 400 мг цефдиторена во время еды средние значения C mах — 2,6 мкг/мл и 4,1 мкг/мл соответственно.

Распределение. Связывание цефдиторена с белками плазмы крови — 88%.

V d цефдиторена в равновесном состоянии существенно не отличается от V d , рассчитанного после однократного приема. V d цефдиторена почти не зависит от дозы и составляет 40-65 л.

После однократного приема дозы 400 мг концентрация цефдиторена в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете составляла соответственно 60% и 20% от его концентрации в плазме крови. После приема такой же дозы концентрация цефдиторена в жидкости кожных волдырей через 8 и 12 ч составляла соответственно 40% и 56% от уровня в плазме крови.

Метаболизм и выведение. Фармакокинетические показатели после однократного и многократного приема цефдиторена сопоставимы, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства.

Неабсорбированный в ЖКТ остаток цефдиторена выводится с калом, а большая часть цефдиторена трансформируется в фармакологически неактивные метаболиты.

До 18% принятой дозы цефдиторена выводится в неизмененном виде с мочой.

T ½ цефдиторена из плазмы крови — ≈1,0-1,5 ч.

Общий клиренс цефдиторена с поправкой на биодоступность — ≈25-30 л/ч; почечный клиренс —- ≈80-90 мл/мин.

Особые категории пациентов

Пол. Фармакокинетика цефдиторена не имеет клинически значимых различий у лиц мужского и женского пола.

Лица пожилого возраста. C max и AUC цефдиторена в плазме крови у лиц пожилого возраста (≥65 лет) выше, чем у лиц среднего возраста на ≈26 % и ≈33 % соответственно. Коррекции дозы цефдиторена у лиц пожилого возраста не требуется, за исключением пациентов с выраженными нарушениями функции почек и/или печени.

Нарушение функции почек. После многократного приема в дозе 400 мг C max цефдиторена у пациентов со среднетяжелым и тяжелым нарушением функции почек была ≈2 выше соответствующего показателя у лиц с нормальной функией почек, а AUC – выше в 2,5-3 раза.

Нарушение функции печени. После многократного приема в дозе 400 мг фармакокинетические показатели цефдиторена у пациентов с легким или среднетяжелым нарушениям функции печени (классы А и B по шкале Чайлда-Пью) были незначительно выше соответствующих показателей у здоровых лиц.

Данные для пациентов с тяжелым нарушением функции печени (класс C по шкале Чайлда-Пью) в настоящее время отсутствуют.