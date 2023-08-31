ЦЕФДИТОРЕН (CEFDITORENUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Цефдиторен — антибиотик цефалоспоринового ряда III поколения.
Механизм действия цефдиторена заключается в ингибировании синтеза бактериальной стенки, благодаря его сродству с пенициллинсвязывающими белками.
Спектр антибактериальной активности цефдиторена:
• аэробные грам (+) бактерии: стрептококки групп C и G, метициллинчувствительные штаммы Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes;
• аэробные грам (–) бактерии: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis;
• анаэробные бактерии: Clostridium perfringes, Peptostreptococcus spp.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Абсолютная биодоступность цефдиторена после приема per os — ≈15-20%.
При наличии пищи в ЖКТ абсорбция цефдиторена увеличивается, в результате чего Cmах и AUC возрастают соответственно на ≈50% и ≈70% относительно Cmах и AUC при приеме цефдиторена натощак.
Через ≈2,5 ч после приема 200 мг или 400 мг цефдиторена во время еды средние значения Cmах — 2,6 мкг/мл и 4,1 мкг/мл соответственно.
Распределение. Связывание цефдиторена с белками плазмы крови — 88%.
Vd цефдиторена в равновесном состоянии существенно не отличается от Vd, рассчитанного после однократного приема. Vd цефдиторена почти не зависит от дозы и составляет 40-65 л.
После однократного приема дозы 400 мг концентрация цефдиторена в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете составляла соответственно 60% и 20% от его концентрации в плазме крови. После приема такой же дозы концентрация цефдиторена в жидкости кожных волдырей через 8 и 12 ч составляла соответственно 40% и 56% от уровня в плазме крови.
Метаболизм и выведение. Фармакокинетические показатели после однократного и многократного приема цефдиторена сопоставимы, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства.
Неабсорбированный в ЖКТ остаток цефдиторена выводится с калом, а большая часть цефдиторена трансформируется в фармакологически неактивные метаболиты.
До 18% принятой дозы цефдиторена выводится в неизмененном виде с мочой.
T½ цефдиторена из плазмы крови — ≈1,0-1,5 ч.
Общий клиренс цефдиторена с поправкой на биодоступность — ≈25-30 л/ч; почечный клиренс —- ≈80-90 мл/мин.
Особые категории пациентов
Пол. Фармакокинетика цефдиторена не имеет клинически значимых различий у лиц мужского и женского пола.
Лица пожилого возраста. Cmax и AUC цефдиторена в плазме крови у лиц пожилого возраста (≥65 лет) выше, чем у лиц среднего возраста на ≈26 % и ≈33 % соответственно. Коррекции дозы цефдиторена у лиц пожилого возраста не требуется, за исключением пациентов с выраженными нарушениями функции почек и/или печени.
Нарушение функции почек. После многократного приема в дозе 400 мг Cmax цефдиторена у пациентов со среднетяжелым и тяжелым нарушением функции почек была ≈2 выше соответствующего показателя у лиц с нормальной функией почек, а AUC – выше в 2,5-3 раза.
Нарушение функции печени. После многократного приема в дозе 400 мг фармакокинетические показатели цефдиторена у пациентов с легким или среднетяжелым нарушениям функции печени (классы А и B по шкале Чайлда-Пью) были незначительно выше соответствующих показателей у здоровых лиц.
Данные для пациентов с тяжелым нарушением функции печени (класс C по шкале Чайлда-Пью) в настоящее время отсутствуют.
• острый тонзиллофарингит;
• острый гайморит;
• обострение хронического бронхита;
• внебольничная пневмония легкой или средней степени тяжести;
• неосложненные инфекции кожи и подкожной клетчатки, в частности флегмона, инфицированные раны, абсцессы, фолликулит, импетиго и фурункулез.
взрослые.
Острый тонзиллофарингит: 200 мг 2 раза в сутки в течение 10 сут.
Острый гайморит: 200 мг 2 раза в сутки в течение 10 сут.
Обострение хронического бронхита: 200 мг 2 раза в сутки в течение 5 сут.
Внебольничная пневмония:
• легкой степени тяжести: 200 мг 2 раза в сутки в течение 14 сут.
• средней степени тяжести: 400 мг 2 раза в сутки в течение 14 сут.
Неосложненные инфекции кожи и подкожной клетчатки: 200 мг 2 раза в сутки в течение 10 сут.
Дети. Безопасность и эффективность применения цефдиторена у детей не установлены.
• гиперчувствительность к цефдиторену, цефалоспоринам или другим бета-лактамным антибиотикам;
• первичный дефицит карнитина.
по частоте нежелательные явления цефдиторена классифицирутся следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (оценка невозможна на основании имеющихся данных).
Инфекции и инвазии: часто — вагинальный кандидоз; нечасто — грибковые инфекции; редко — инфекции мочевыводящих путей, псевдомембранозный энтероколит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — тромбоцитоз, лейкопения; редко — эозинофилия, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, увеличение лимфатических узлов; частота неизвестна — агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактический шок, сывороточная болезнь.
Нарушения метаболизма и питания: нечасто — анорексия; редко — дегидратация организма, гипергликемия, гипокалиемия, гипопротеинемия.
Со стороны психики: редко — деменция, деперсонализация, эмоциональная слабость, эйфория, галлюцинации, расстройства мышления, повышение либидо.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, нечасто — нервозность, головокружение, бессонница, сонливость, нарушение сна; редко — амнезия, нарушение координации, гипертония, менингит, тремор.
Со стороны органа зрения: редко — амблиопия, нарушение зрения, боль в глазах, блефарит.
Со стороны органа слуха и равновесия: редко — звон в ушах.
Со стороны сердца: редко — фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, обморок, тахикардия, желудочковая экстрасистолия.
Со стороны сосудов: редко — постуральная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — фарингит, ринит, синусит; редко — БА; частота неизвестна — эозинофильная пневмония, интерстициальная пневмония.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — диарея, часто — тошнота, абдоминальная боль, диспепсия; нечасто — запор, метеоризм, рвота, кандидоз полости рта, отрыжка, сухость во рту, искажение вкуса; редко — стоматит, язвы в ротовой полости, геморрагический колит, неспецифический язвенный колит, желудочно-кишечные кровотечения, глоссит, икота, изменение цвета языка.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — нарушение функции печени; редко — гипербилирубинемия; частота неизвестна — поражение печени, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь, зуд, крапивница; редко — акне, алопеция, экзема, эксфолиативный дерматит, простой герпес, реакции фоточувствительности; частота неизвестна — синдром Стивенса–Джонсона, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: редко — миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — дизурия, боль в почках, нефрит, никтурия, полиурия, недержание мочи, альбуминурия; частота неизвестна — ОПН.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — вагинит, лейкорея; редко — масталгия, нарушение менструального цикла, метроррагия, эректильная дисфункция.
Общие нарушения и реакции в месте инъекции: нечасто — повышение температуры тела, астения, боль, потливость; редко — неприятный запах тела, озноб.
Лабораторные и инструментальные данные: нечасто — лейкопения, повышение уровня АЛТ; редко — увеличение времени свертывания крови, повышение уровня АСТ, повышение уровня ЩФ, альбуминурия, уменьшение тромбопластинового времени, повышение уровня ЛДГ, повышение уровня креатинина; частота неизвестна — снижение уровня карнитина в плазме крови.
при назначении цефдиторена учитывают официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Перед стартом фармакотерапии цефдитореном выясняют, наблюдались ли ранее у пациента реакции гиперчувствительности на цефдиторен, цефалоспорины, пенициллины или другие бета-лактамные антибиотики.
Цефдиторен с осторожностью назначают пациентам, у которых ранее наблюдались реакции гиперчувствительности других типов, помимо реакций немедленного типа (наличие которых является противопоказанием к назначению цефдиторена), к пенициллину или другим бета-лактамным антибиотикам.
Сообщалось о развитии антибиотикоассоциированной диареи, колита и псевдомембранозного колита при лечении цефдитореном.
При тяжелой и/или геморрагической диарее цефдиторен отменяют и назначают соответствующее лечение.
Цефдиторен с осторожностью назначают пациентам с патологией ЖКТ, в частности, с колитом в анамнезе.
У пациентов со среднетяжелым или тяжелым нарушением функции почек системная экспозиция цефдиторена увеличивается. Поэтому пациентам с ОПН или хронической почечной недостаточностью суточную дозу цефдиторена снижают.
Продолжительная фармакотерапия цефдитореном часто вызывает чрезмерный рост резистентной микрофлоры, в частности энтерококков и грибов рода Candida.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Данные относительно применения цефдиторена у беременных ограничены.
Цефдиторен назначают беременным только тогда, когда ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.
Данные о выделении цефдиторена с грудным молоком ограничены, поэтому данное лекарственное средство не рекомендуется назначать кормящим грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Цефдиторен оказывает незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами, поскольку он может вызывать такие нежелательные реакции, как головокружение и сонливость.
антациды. В случае одновременного применения цефдиторена во время еды и антацидов, в состав которых входят гидроксиды магния и алюминия, показатели Cmах и AUC цефдиторена снижаются соответственно на 14% и 11%. Поэтому период между приемом антацидов и цефдиторена должен составлять не менее 2 ч.
Пробенецид. В случае сочетанного применения пробенецида и цефдиторена почечная экскреция цефдиторена уменьшается, в результате чего показатель Cmах возрастает на 49%, AUC — на 122%, а T½ — на 53%.
Блокаторы Н2–гистаминовых рецепторов. В случае сочетанного в/в введения фамотидина и применения per^os цефдиторена показатели Cmах и AUC для цефдиторена снижаются соответственно на 27% и 22%. Поэтому цефдиторен не рекомендуют применять в сочетании с блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов.
Пероральные контрацептивы. Цефдиторен не влияет на фармакокинетику этинилэстрадиола, поэтому его возможно применять в сочетании с комбинированными пероральными контрацептивами, содержащими этинилэстрадиол.
Влияние на лабораторные показатели. Подобно другим цефалоспоринам, цефдиторен может вызывать ложноположительные результаты прямой пробы Кумбса, что учитывают при проведении проверки на совместимость.
Могут наблюдаться ложноположительные результаты при определении глюкозы в моче методом восстановления меди.
Поскольку возможны ложноотрицательные результаты феррицианидного теста определения глюкозы в плазме крови или крови у пациентов, принимаюших цефдиторен, рекомендуют определять концентрацию глюкозы в крови или плазме крови глюкозооксидазным или гексокиназным методом.
о случаях передозировки цефдитореном не сообщалось.