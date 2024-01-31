КАНАКИНУМАБ (CANAKINUMABUM) Действующее вещество
канакинумаб является моноклональным антителом человеческого происхождения изотипа IgG1/К к интерлейкину-1 бета (IL-1 бета). Канакинумаб специфически связывается с высоким сродством с человеческим IL-1 бета и нейтрализует биологическую активность человеческого IL-1 бета, блокируя его взаимодействие с рецепторами IL-1, тем самым предотвращая активации IL-1 бета-индуцированного гена и продуцированию воспалительных медиаторов.
Cmax наблюдалась примерно через 7 дней после однократного п/к введения 150 мг взрослым пациентам с CAPS.
Объем распределения составляет 6,2 л. Средний Т½ составлял 26 дней.
лечения периодических синдромов, связанных с криопирином, у взрослых, подростков и детей от 2 лет с массой тела 7,5 кг или выше, в том числе:
• синдрома Макла-Уэльса;
• мультисистемного воспалительного заболевания неонатального возраста/хронического детского неврологического кожно-артикулярного синдрома;
• тяжелых форм семейного холодового аутовоспалительного синдрома/семейной холодовой крапивницы с симптомами, не характерными для крапивницы, связанной с холодом.
Системный ювенильный идиопатический артрит
Лечение активного системного ювенильного идиопатического артрита у пациентов в возрасте от 2 лет, у которых наблюдалась неадекватный ответ на предшествующую терапию НПВП и системными кортикостероидами. Канакінумаб можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с метотрексатом.
Подагрический артрит
Симптоматическое лечение взрослых пациентов с частыми приступами подагрического артрита (не менее 3 приступов в течение предыдущих 12 месяцев) в случаях, когда НПВП и колхицин противопоказаны, не переносятся или не обеспечивают адекватного эффекта, и когда назначение повторных курсов лечения кортикостероидами не является приемлемым.
периодические синдромы, связанные с криопирином, и системный ювенильный идиопатический артрит.
Взрослые и дети в возрасте от 4 лет:
- 150 мг для пациентов с массой тела >40 кг
- 2 мг/кг для пациентов с массой тела ≥15 кг и ≤40 кг
- 4 мг/кг для пациентов с массой тела ≥7,5 кг и <15 кг.
Дети от 2 до 4 лет:
- 4 мг/кг для пациентов с массой тела ≥7,5 кг.
Системный ювенильный идиопатический артрит.
Рекомендуемая доза пациентам с системным ювенильным идиопатическим артритом и массой тела ≥7,5 кг — 4 мг/кг (максимум 300 мг) каждые 4-х недель путем п/к инъекции.
Подагрический артрит.
Рекомендуемая доза — 150 мг п/к.
повышенная чувствительность.
назофарингит, пневмония, гастроэнтерит, инфекции мочевых путей, вирусные инфекции, синуситы, риниты, фарингиты, тонзиллиты, назофарингиты, инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевых путей, инфекции верхних дыхательных путей, вирусные инфекции, головокружение/вертиго, реакции в месте инъекции, артралгия, протеинурия, нейтропения.
взаимодействия канакинумаб с другими ЛС не были оценены в официальных исследованиях.
информация о передозировке практически отсутствует.