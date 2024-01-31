лечения периодических синдромов, связанных с криопирином, у взрослых, подростков и детей от 2 лет с массой тела 7,5 кг или выше, в том числе:

• синдрома Макла-Уэльса;

• мультисистемного воспалительного заболевания неонатального возраста/хронического детского неврологического кожно-артикулярного синдрома;

• тяжелых форм семейного холодового аутовоспалительного синдрома/семейной холодовой крапивницы с симптомами, не характерными для крапивницы, связанной с холодом.

Системный ювенильный идиопатический артрит

Лечение активного системного ювенильного идиопатического артрита у пациентов в возрасте от 2 лет, у которых наблюдалась неадекватный ответ на предшествующую терапию НПВП и системными кортикостероидами. Канакінумаб можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с метотрексатом.

Подагрический артрит

Симптоматическое лечение взрослых пациентов с частыми приступами подагрического артрита (не менее 3 приступов в течение предыдущих 12 месяцев) в случаях, когда НПВП и колхицин противопоказаны, не переносятся или не обеспечивают адекватного эффекта, и когда назначение повторных курсов лечения кортикостероидами не является приемлемым.