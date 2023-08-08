КАЛЬЦИТОНИН (CALCITONINUM) Действующее вещество
регулятор минерального обмена и метаболизма в костной ткани, гормон, продуцируемый С-клетками щитовидной железы. По своему воздействию на костную ткань является антагонистом паратгормона. Существенно снижает выведение кальция из костей при таких заболеваниях, характеризующихся повышенной скоростью резорбции, как остеопороз, болезнь Педжета, остеолиз при злокачественных новообразованиях. Подавляет активность остеокластов и, возможно, стимулирует пролиферацию и активность остеобластов. Угнетая остеолиз, снижает уровень кальция в плазме крови. Кроме того, увеличивает выведение кальция, фосфора и натрия с мочой за счет снижения их реабсорбции в канальцах. Оказывает анальгетическое действие, особенно при оссалгии. Скорее всего этот эффект имеет центральный механизм действия, поскольку в некоторых отделах ЦНС выявлены специфические места связывания кальцитонина. Уменьшает желудочную секрецию и экзокринную функцию поджелудочной железы, что определяет его клиническую эффективность при остром панкреатите.
постменопаузальный остеопороз, сенильный остеопороз, вторичный остеопороз, например вызванный лечением ГКС или иммобилизацией (в комбинации с препаратами кальция и витамина D); оссалгия, связанная с остеолизом и/или остеопенией; болезнь Педжета (деформирующий остит); гиперкальциемия и гиперкальциемический криз, обусловленные следующими факторами: остеолиз, вызванный злокачественной опухолью (карцинома молочной железы, легких, почек; миелома и др.); гиперпаратиреодизм, иммобилизация, интоксикация витамином D; нейродистрофические заболевания (альгодистрофия, болезнь Зудека), обусловленные различными этиологическими и предрасполагающими факторами, такими как посттравматический болезненный остеопороз, рефлекторная дистрофия, синдром плечо — рука, каузалгия, лекарственные нейротрофические нарушения; острый панкреатит.
Препараты кальцитонина представлены синтетическим кальцитонином человека (молекулярная масса 3527) и кальцитонином лосося (белок с молекулярной массой 3431).
при остеопорозе чаще назначают кальцитонин лосося п/к или в/м в суточной дозе 50–100 ME ежедневно или через день (в зависимости от тяжести заболевания), интраназально — в суточной дозе 100–200 ME ежедневно или через день. При оссалгии, связанной с остеолизом, дозу устанавливают индивидуально. Вводят в/в капельно (в изотоническом р-ре натрия хлорида), п/к или в/м в несколько введений, в суточной дозе 100–200 МЕ ежедневно — до достижения удовлетворительного клинического эффекта, интраназально — в суточной дозе 200–400 ME. Дозу до 200 ME можно применять 1 раз в сутки. Более высокие дозы следует разделять на несколько введений.
При болезни Педжета кальцитонин лосося вводят п/к или в/м в суточной дозе 100 МЕ ежедневно или через день, интраназально — в суточной дозе 200 ME ежедневно в одно или несколько введений. В некоторых случаях в начале лечения может потребоваться суточная доза 400 ME (разделенная на несколько введений). Кальцитонин человека взрослым вводят п/к в начальной дозе 500 мкг/сут; в дальнейшем возможно снижение дозы до 250 мкг/сут ежедневно или по 500 мкг 2–3 раза в сутки, или по 50 мкг через день.
Продолжительность лечения, независимо от пути введения, составляет не менее 3 мес; при необходимости она может быть больше. Дозу кальцитонина корригируют с учетом реакции больного на лечение. При болезни Педжета, а также при других хронических заболеваниях с повышенным уровнем метаболизма костной ткани продолжительность лечения должна составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. На фоне лечения концентрация ЩФ в крови и выведение гидроксипролина с мочой снижаются, а часто и нормализуются. Однако следует иметь в виду, что в отдельных случаях после начального снижения эти показатели могут снова повыситься; в этих случаях, решая вопрос об отмене лечения или о времени его возобновления, врач должен учитывать клиническую картину заболевания.
Через один или несколько месяцев после отмены лечения нарушения метаболизма костной ткани могут возникнуть вновь; в этом случае следует провести новый курс лечения кальцитонином.
При остром панкреатите кальцитонин применяют в составе комплексного консервативного лечения. Кальцитонин лосося вводят в/в капельно в дозе 300 ME (в изотоническом р-ре натрия хлорида) в течение суток 6 дней подряд.
повышенная чувствительность к препаратам кальцитонина.
тошнота, рвота, головокружение, приливы крови к лицу, сопровождающиеся ощущением тепла, редко — полиурия, озноб, реакции гиперчувствительности.
существует недостаточно данных о длительном применении кальцитонина у детей, в связи с чем продолжительность лечения детей не должна превышать нескольких недель. В случае интраназального назначения кальцитонина больным с хроническим ринитом требуется регулярное наблюдение врача, так как всасывание через воспаленную слизистую оболочку полости носа может быть повышенным. Больным, склонным к аллергическим реакциям, до начала лечения следует провести кожную пробу.
Опыт применения у беременных отсутствует. Во время лечения кальцитонином рекомендуется прервать кормление грудью.