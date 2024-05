при остеопорозе чаще назначают кальцитонин лосося п/к или в/м в суточной дозе 50–100 ME ежедневно или через день (в зависимости от тяжести заболевания), интраназально — в суточной дозе 100–200 ME ежедневно или через день. При оссалгии, связанной с остеолизом, дозу устанавливают индивидуально. Вводят в/в капельно (в изотоническом р-ре натрия хлорида), п/к или в/м в несколько введений, в суточной дозе 100–200 МЕ ежедневно — до достижения удовлетворительного клинического эффекта, интраназально — в суточной дозе 200–400 ME. Дозу до 200 ME можно применять 1 раз в сутки. Более высокие дозы следует разделять на несколько введений.

При болезни Педжета кальцитонин лосося вводят п/к или в/м в суточной дозе 100 МЕ ежедневно или через день, интраназально — в суточной дозе 200 ME ежедневно в одно или несколько введений. В некоторых случаях в начале лечения может потребоваться суточная доза 400 ME (разделенная на несколько введений). Кальцитонин человека взрослым вводят п/к в начальной дозе 500 мкг/сут; в дальнейшем возможно снижение дозы до 250 мкг/сут ежедневно или по 500 мкг 2–3 раза в сутки, или по 50 мкг через день.

Продолжительность лечения, независимо от пути введения, составляет не менее 3 мес; при необходимости она может быть больше. Дозу кальцитонина корригируют с учетом реакции больного на лечение. При болезни Педжета, а также при других хронических заболеваниях с повышенным уровнем метаболизма костной ткани продолжительность лечения должна составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. На фоне лечения концентрация ЩФ в крови и выведение гидроксипролина с мочой снижаются, а часто и нормализуются. Однако следует иметь в виду, что в отдельных случаях после начального снижения эти показатели могут снова повыситься; в этих случаях, решая вопрос об отмене лечения или о времени его возобновления, врач должен учитывать клиническую картину заболевания.

Через один или несколько месяцев после отмены лечения нарушения метаболизма костной ткани могут возникнуть вновь; в этом случае следует провести новый курс лечения кальцитонином.

При остром панкреатите кальцитонин применяют в составе комплексного консервативного лечения. Кальцитонин лосося вводят в/в капельно в дозе 300 ME (в изотоническом р-ре натрия хлорида) в течение суток 6 дней подряд.