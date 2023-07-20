КЛЕМАСТИН (CLEMASTINUM)

внутрь взрослым и детям в возрасте старше 12 лет независимо от приема пищи назначают по 1,34–2,68 мг 2–3 раза в сутки; максимальная суточная доза — 8,04 мг. Детям в возрасте 6–12 лет назначают по 0,67–1,34 мг 2 раза в сутки; максимальная суточная доза — 4,02 мг. Безопасная доза для детей в возрасте до 6 лет не установлена.

Парентерально (в/в медленно или в/м) взрослым вводят в средней дозе по 2 мг утром и вечером. В целях профилактики в/в вводят 2 мг перед возможным развитием анафилактической реакции или реакции на гистамин. Детям вводят по 0,025 мг/кг массы тела в сутки в/м, разделив на 2 инъекции. Инъекционный р-р можно разбавить изотоническим р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы в соотношении 1:5.