КЛОФАЗИМИН (CLOFAZIMINUM) Действующее вещество
клофазимин оказывает бактериостатическое и некоторое бактерицидное действие на Mycobacterium leprae, а также обладает противовоспалительным эффектом. Механизм его действия отличается от механизма действия дапсона и рифампицина, поэтому перекрестной резистентности с этими препаратами не отмечают.
Всасывание клофазимина происходит достаточно медленно. После приема внутрь абсорбируется 45–62% клофазимина. Его Cmax в плазме крови достигается через 8–12 ч после однократного приема внутрь. Применение клофазимина во время еды повышает его биодоступность. Как после однократного, так и после многократного приема клофазимина его T½ составляет у здоровых пациентов 8–11 сут. Равновесная концентрация в плазме крови достигается не ранее, чем через 30–40 дней. При назначении пациентам с лепрой клофазимина по 50 или 100 мг однократно каждый день через 42 дня минимальная концентрация в плазме крови составляла соответственно 580 и 910 пмоль/г, но к этому времени равновесная концентрация еще не установилась. T½, рассчитанный по кривой минимальная концентрация/время, составляет 15–20 дней. Клофазимин — вещество с ярко выраженными липофильными свойствами, накапливается главным образом в жировой ткани и в макрофагах ретикуло-эндотелиальной системы. После продолжительной терапии клофазимин в большом количестве выявляют в подкожной жировой клетчатке, брыжеечных лимфатических узлах, желчи и в желчном пузыре, а также в надпочечниках, селезенке, тонкой кишке, печени, мышечной ткани, костях, коже. Клофазимин выводится главным образом с калом. Количество клофазимина, выводимое с калом в течение 3 сут, составляет в среднем 35% (от 9 до 74%) введенной дозы.
клофазимин в комбинации с дапсоном и рифампицином применяют для лечения полибациллярных форм лепры, в том числе лепроматозного типа, погранично-лепроматозной группы, пограничной лепры (по классификации Ridley и Jopling), а также erithema nodosum leprosum. Необходимо проводить комбинированную химиотерапию для того, чтобы предотвратить возникновение устойчивых штаммов M. leprae.
взрослым (с массой тела около 60 кг) для лечения полибациллярной лепры рекомендуют назначать 300 мг клофазимина 1 раз в месяц и по 50 мг 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии. Рифампицин — 600 мг 1 раз в месяц. Дапсон — 100 мг 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии. Следует проводить комбинированную терапию этими тремя препаратами не менее 2 лет, до получения отрицательных результатов при исследовании кожных мазков.
Если у пациента развивается erythema nodosum leprosum, то следует продолжать терапию рифампицином и дапсоном, как описано выше, а дозу клофазимина необходимо повысить до 300 мг/сут. В такой высокой ежедневной дозе препарат следует применять не дольше 3 мес.
Детям следует назначать препарат в более низкой дозе в соответствии с массой тела — клофазимин по 5 мг/кг массы тела 1 раз в месяц под контролем и по 1 мг/кг 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии. Рифампицин — 10 мг/кг 1 раз в месяц. Дапсон 1,5 мг/кг/сут в качестве поддерживающей терапии. Следует принимать во время еды или запивать молоком.
непереносимость клофазимина.
кожа и участки лепроматозных изменений приобретают красноватую или темно-коричневую окраску на незащищенных от света участках, особенно у пациентов с бледной кожей. Отмечают также изменение цвета волос, конъюнктивы, роговицы, слезной жидкости, пота, мокроты, мочи и кала. Позже их первоначальная окраска восстанавливается, хотя цвет кожи часто остается измененным до конца лечения. Возможны сухость кожи, ихтиоз, зуд, фотосенсибилизация, угревидная сыпь и неспецифические высыпания, тошнота, рвота, боль в желудке, диарея, анорексия, уменьшение массы тела и эозинофильная энтеропатия.
если возможно, не следует применять клофазимин у пациентов с лепрой, у которых отмечают боль в животе и диарею, а также при нарушении функции печени и почек. При назначении клофазимина в дозе, превышающей 100 мг/сут, лечение не может продолжаться более 3 мес; в течение этого времени пациент должен находиться под наблюдением врача. Если во время лечения появятся симптомы желудочно-кишечных расстройств, следует либо снизить суточную дозу, либо увеличить интервал между приемами препарата. Если диарея или рвота не проходят, пациента следует госпитализировать. В период беременности клофазимин следует назначать с большой осторожностью, особенно в первые 3 мес. Клофазимин проникает через плацентарный барьер и вызывает временное окрашивание кожи новорожденного. Проникает в грудное молоко.