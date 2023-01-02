КЛОФАЗИМИН (CLOFAZIMINUM)

клофазимин оказывает бактериостатическое и некоторое бактерицидное действие на Mycobacterium leprae, а также обладает противовоспалительным эффектом. Механизм его действия отличается от механизма действия дапсона и рифампицина, поэтому перекрестной резистентности с этими препаратами не отмечают.

Всасывание клофазимина происходит достаточно медленно. После приема внутрь абсорбируется 45–62% клофазимина. Его C max в плазме крови достигается через 8–12 ч после однократного приема внутрь. Применение клофазимина во время еды повышает его биодоступность. Как после однократного, так и после многократного приема клофазимина его T ½ составляет у здоровых пациентов 8–11 сут. Равновесная концентрация в плазме крови достигается не ранее, чем через 30–40 дней. При назначении пациентам с лепрой клофазимина по 50 или 100 мг однократно каждый день через 42 дня минимальная концентрация в плазме крови составляла соответственно 580 и 910 пмоль/г, но к этому времени равновесная концентрация еще не установилась. T ½ , рассчитанный по кривой минимальная концентрация/время, составляет 15–20 дней. Клофазимин — вещество с ярко выраженными липофильными свойствами, накапливается главным образом в жировой ткани и в макрофагах ретикуло-эндотелиальной системы. После продолжительной терапии клофазимин в большом количестве выявляют в подкожной жировой клетчатке, брыжеечных лимфатических узлах, желчи и в желчном пузыре, а также в надпочечниках, селезенке, тонкой кишке, печени, мышечной ткани, костях, коже. Клофазимин выводится главным образом с калом. Количество клофазимина, выводимое с калом в течение 3 сут, составляет в среднем 35% (от 9 до 74%) введенной дозы.