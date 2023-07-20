при одновременном применении с:

трициклическими антидепрессантами (в том числе с имипрамином, амитриптилином, дезипрамином, нортриптилином) — возможно снижение их концентрации в плазме крови;

акарбозой — возможно усиление эффектов акарбозы;

амиодароном — снижается концентрация амиодарона в плазме крови;

вальпроатом натрия — возможно небольшое снижение абсорбции вальпроата натрия;

ванкомицином — снижается эффективность ванкомицина;

варфарином, фенпрокумоном, дикумаролом — возможно снижение эффективности антикоагулянтов;

гидрокортизоном — снижается абсорбция гидрокортизона в ЖКТ;

гидрохлоротиазидом — снижается абсорбция и диуретический эффект гидрохлоротиазида;

глипизидом — возможно снижение абсорбции глипизида.

При приеме с интервалом 1,5 ч колестирамин не оказывает существенного влияния на концентрацию дигоксина и дигитоксина в плазме крови. Снижение концентрации дигоксина и дигитоксина в плазме крови возможно при длительном сочетанном применении с колестирамином.

При одновременном применении с:

диклофенаком, ибупрофеном — снижается абсорбция диклофенака и ибупрофена в ЖКТ;

железа сульфатом, фенилбутазоном — возможно снижение абсорбции железа сульфата и фенилбутазона;

левотироксином, гормонами щитовидной железы — снижается абсорбция левотироксина и гормонов щитовидной железы в ЖКТ;

лоперамидом — возможно снижение эффективности лоперамида;

метотрексатом — возможно снижение концентрации метотрексата в плазме крови;

метронидазолом — возможно небольшое снижение абсорбции метронидазола в ЖКТ;

парацетамолом — возможно снижение абсорбции парацетамола.

При сочетанном применении с:

колестирамином — возможно повышение выведения из организма пироксикама, мелоксикама, теноксикама и снижение их эффективности;

правастатином, флувастатином — снижается концентрация правастатина в плазме крови, C max в плазме крови и AUC флувастатина. При этом общий гиполипидемический эффект усиливается.

При одновременном применении со спиронолактоном описаны случаи гипохлоремического алкалоза.

При сочетанном применении с фуросемидом снижаются абсорбция и диуретический эффект фуросемида.