механизм действия. Колистиметат натрия - циклический полипептидный антибиотик, вырабатываемый Bacillus polymyxa var. colistinus и относится к группе полимиксинов. Полимиксиновые антибиотики являются катионными агенты, механизм действия которых заключается в повреждении клеточных мембран. В результате их физиологическое воздействие является бактерицидным. Колиместат натрия действует избирательно в отношении грамотрицательные бактерии, имеющих гидрофобную внешнюю мембрану.

