КОЛИСТИН (COLISTINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: пор. д/п ин. р-ра.
CAS №:8068-28-8 C58H105N16Na5O28S5
EINECS, EPA SRS, TSCAINV, USPDDN: колистиметат натрия; RTECS: колистинметансульфоновая кислота, натриевая соль.
Форма выпуска: пор. д/п ин. р-ра.
механизм действия. Колистиметат натрия - циклический полипептидный антибиотик, вырабатываемый Bacillus polymyxa var. colistinus и относится к группе полимиксинов. Полимиксиновые антибиотики являются катионными агенты, механизм действия которых заключается в повреждении клеточных мембран. В результате их физиологическое воздействие является бактерицидным. Колиместат натрия действует избирательно в отношении грамотрицательные бактерии, имеющих гидрофобную внешнюю мембрану.