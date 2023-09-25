Все аптеки Украины
Активные вещества — “Т”ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ* (CARUM CARVI*)

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ* (CARUM CARVI*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 1 препарат
Тмина плоды плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Тмина плоды Плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 315 аптеках
от 29,81 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: плоды.

содержит эфирное масло (до 50% карвона), жирные масла и другие вещества. Нормализует тонус и моторику пищеварительного тракта. Применяют в качестве ветрогонного средства.

метеоризм, атония кишечника, кишечная колика, диспепсия.

внутрь в виде настоя (10 г плодов на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 2–4 раза в сутки.

повышенная чувствительность.

не выявлены.