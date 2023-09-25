ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ* (CARUM CARVI*) Действующее вещество
Тмина плоды Плоды, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 29,81 грн
Форма выпуска: плоды.
содержит эфирное масло (до 50% карвона), жирные масла и другие вещества. Нормализует тонус и моторику пищеварительного тракта. Применяют в качестве ветрогонного средства.
метеоризм, атония кишечника, кишечная колика, диспепсия.
внутрь в виде настоя (10 г плодов на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 2–4 раза в сутки.
повышенная чувствительность.
не выявлены.