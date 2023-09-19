ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ/КРАСИВЫЙ* (CENTAURIUM VULGARE RAF./PULCHELLUM (SWARTZ) DRUCE*) Действующее вещество
Золототысячника трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 42,81 грн
Золототысячника трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 ЗАО "Лектравы"
от 31,91 грн
Форма выпуска: трава высушенная.
собранная во время цветения и высушенная трава золототысячника содержит горькие гликозиды (генциопикрин, эритаурин и др.), алкалоиды (эритрицин, генциамин), флавоновый гликозид (центауреин). Активные вещества раздражают рецепторы полости рта и рефлекторно усиливают секрецию желудочного сока, вследствие чего повышается аппетит и улучшается процесс пищеварения. Применяют в качестве горечи для повышения аппетита.
анорексия, гипоацидные состояния, ахилия.
внутрь в виде настоя (10 г травы на 200 мл воды) по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки за 30 мин до еды.
гиперацидные состояния, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
возможны диспептические явления.