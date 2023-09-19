собранная во время цветения и высушенная трава золототысячника содержит горькие гликозиды (генциопикрин, эритаурин и др.), алкалоиды (эритрицин, генциамин), флавоновый гликозид (центауреин). Активные вещества раздражают рецепторы полости рта и рефлекторно усиливают секрецию желудочного сока, вследствие чего повышается аппетит и улучшается процесс пищеварения. Применяют в качестве горечи для повышения аппетита.