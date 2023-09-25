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Активные вещества — “К”КАМФОРА* (CAMPHORA*)

КАМФОРА* (CAMPHORA*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Камфорное масло масло для наружного применения, 10 %, флакон, 30 мл, № 1; Виола ФФ
Камфорное масло Масло для наружного применения, 10 %, флакон, 30 мл, № 1 Виола ФФ
В 965 аптеках
от 25,68 грн
Цены в аптеках
Камфорный спирт-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Камфорный спирт-Вишфа Раствор спиртовой для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 443 аптеках
от 23,88 грн
Цены в аптеках
Камфорное масло раствор масляный для наружного применения, 10 %, флакон, 30 мл, № 1; Фитофарм
Камфорное масло Раствор масляный для наружного применения, 10 %, флакон, 30 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Спирт камфорный раствор спиртовой для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1; Фарма Черкасс
Спирт камфорный Раствор спиртовой для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 Фарма Черкасс
В 3 аптеках других городов
от 25,00 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: жидкость накожная, масло для наружного применения, р-р масляный для наружного применения.
КАМФОРА* (CAMPHORA*)
CAS №: 76-22-2 C10H16O
USPDDN, HSDB, MeSH: камфора.
HSDB, RTECS: 1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)-2-гептанон; или 2-кето-1,7,7-триметилноркамфан.
Форма выпуска: жидкость накожная, масло для наружного применения, р-р масляный для наружного применения.

для медицинских целей применяют правовращающую натуральную камфору, получаемую из камфорного дерева Cinnamonum camphora, либо синтетическую левовращающую камфору, получаемую из пихтового масла, либо камфору рацемическую.
При местном применении оказывает антисептическое, местно-раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

наружно — при артрите, атртралгии, миалгии, ишиасе, радикулите, для профилактики развития пролежней.

для наружного применения (растирания, компрессы) используют 10% камфорное масло.

повышенная чувствительность к камфоре, эпилепсия.

с осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью, у детей.

гиперемия кожи лица, двигательное возбуждение, бред, эпилептиформные судороги. Лечение симптоматическое.