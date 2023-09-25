КАМФОРА* (CAMPHORA*)

для медицинских целей применяют правовращающую натуральную камфору, получаемую из камфорного дерева Cinnamonum camphora, либо синтетическую левовращающую камфору, получаемую из пихтового масла, либо камфору рацемическую.

При местном применении оказывает антисептическое, местно-раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.