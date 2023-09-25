КАМФОРА* (CAMPHORA*) Действующее вещество
HSDB, RTECS: 1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)-2-гептанон; или 2-кето-1,7,7-триметилноркамфан.
для медицинских целей применяют правовращающую натуральную камфору, получаемую из камфорного дерева Cinnamonum camphora, либо синтетическую левовращающую камфору, получаемую из пихтового масла, либо камфору рацемическую.
При местном применении оказывает антисептическое, местно-раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.
наружно — при артрите, атртралгии, миалгии, ишиасе, радикулите, для профилактики развития пролежней.
для наружного применения (растирания, компрессы) используют 10% камфорное масло.
повышенная чувствительность к камфоре, эпилепсия.
с осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью, у детей.
гиперемия кожи лица, двигательное возбуждение, бред, эпилептиформные судороги. Лечение симптоматическое.