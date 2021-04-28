ХЛОРДИАЗЕПОКСИД (CHLORDIAZEPOXIDUM)

внутрь обычно по 5–10 мг 2–4 раза в сутки. При состояниях напряжения, беспокойства, сочетающихся с бессонницей, — 10–20 мг за 1–2 ч перед сном.

Лечение ослабленных больных или пациентов пожилого возраста начинают с низких доз (5 мг 1–3 раза в сутки). В психиатрии назначают в начальной дозе 50–100 мг/сут, затем дозу постепенно повышают до 300 мг/сут в 3–4 приема.

Детям в возрасте 4–7 лет назначают в дозе 5–10 мг/сут в 3–4 приема; 8–14 лет — 10–20 мг/сут, 15–18 лет — 20–30 мг/сут в 3–4 приема.