ХЛОРДИАЗЕПОКСИД (CHLORDIAZEPOXIDUM) Действующее вещество
транквилизатор группы производных бензодиазепина. Оказывает тормозящее влияние на лимбическую систему, центральное миорелаксирующее и противосудорожное действие. Устраняет чувство беспокойства, страха, уменьшает раздражительность, вспыльчивость. Устраняет негативизм, благоприятно влияет на настроение и поведение при реактивных депрессиях. Облегчает засыпание. Потенцирует действие снотворных, наркотических и анальгезирующих средств.
состояния, сопровождающиеся страхом, беспокойством, повышенным нервным напряжением; невроз, в том числе сопровождающийся функциональными нарушениями со стороны внутренних органов, реактивные депрессии, характеропатии, абстинентный синдром при хроническом алкоголизме, наркомания и токсикомания, эпилепсия, премедикация перед родами или хирургическим вмешательством, предменструальный синдром, зудящий дерматоз.
внутрь обычно по 5–10 мг 2–4 раза в сутки. При состояниях напряжения, беспокойства, сочетающихся с бессонницей, — 10–20 мг за 1–2 ч перед сном.
Лечение ослабленных больных или пациентов пожилого возраста начинают с низких доз (5 мг 1–3 раза в сутки). В психиатрии назначают в начальной дозе 50–100 мг/сут, затем дозу постепенно повышают до 300 мг/сут в 3–4 приема.
Детям в возрасте 4–7 лет назначают в дозе 5–10 мг/сут в 3–4 приема; 8–14 лет — 10–20 мг/сут, 15–18 лет — 20–30 мг/сут в 3–4 приема.
повышенная чувствительность к хлордиазепоксиду, глаукома.
редко — сонливость, повышенная утомляемость, дезориентация, головокружение, аллергические кожные проявления, снижение либидо, нарушения менструального цикла.
внезапная отмена хлордиазепоксида может сопровождаться возбуждением, бессонницей, анорексией, повышенным потоотделением; лечение завершают, постепенно снижая дозу хлордиазепоксида. Во время лечения хлордиазепоксидом не следует управлять транспортными средствами и обслуживать потенциально опасные механизмы. Нельзя употреблять алкоголь во время всего курса лечения. Из-за возможности развития парадоксальных реакций с осторожностью следует назначать лицам пожилого возраста. У больных, склонных к злоупотреблению лекарственными препаратами, возможно развитие медикаментозной зависимости. С осторожностью применяют в период беременности.