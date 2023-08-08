для профилактики малярии применение хлорохина у взрослых рекомендуют начинать за 1–2 нед до посещения эндемического очага и продолжать в течение 4–6 нед после выезда из него. Принимают еженедельно по 0,5 г всегда в один и тот же день недели.

При лечении малярии взрослым в 1-й день приступа болезни назначают 1 г, через 6–8 ч — 0,5 г, на 2-й и 3-й день — по 0,5 г/сут. Всю суточную дозу назначают в 1 прием.

При лечении амебиаза взрослым в течение 2 дней назначают по 1 г/сут, затем (в течение 2–3 нед) — ежедневно по 0,5 г/сут. Суточную дозу назначают в 1 прием.

Дозу для детей определяют в соответствии с массой тела. Способ и продолжительность применения такие же, как и у взрослых.