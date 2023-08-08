ХЛОРОХИН (CHLOROQUINUM) Действующее вещество
антипротозойное, неспецифическое противовоспалительное, иммунодепрессивное средство.
Вызывает гибель бесполых эритроцитарных форм всех видов малярийных плазмодиев. За счет угнетения синтеза нуклеиновых кислот оказывает умеренно выраженное иммунодепрессивное и неспецифическое противовоспалительное действие.
малярия, амебиаз, в комплексном лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки, фотодерматозов и порфирии.
для профилактики малярии применение хлорохина у взрослых рекомендуют начинать за 1–2 нед до посещения эндемического очага и продолжать в течение 4–6 нед после выезда из него. Принимают еженедельно по 0,5 г всегда в один и тот же день недели.
При лечении малярии взрослым в 1-й день приступа болезни назначают 1 г, через 6–8 ч — 0,5 г, на 2-й и 3-й день — по 0,5 г/сут. Всю суточную дозу назначают в 1 прием.
При лечении амебиаза взрослым в течение 2 дней назначают по 1 г/сут, затем (в течение 2–3 нед) — ежедневно по 0,5 г/сут. Суточную дозу назначают в 1 прием.
Дозу для детей определяют в соответствии с массой тела. Способ и продолжительность применения такие же, как и у взрослых.
патологические изменения сетчатки и изменение полей зрения любого происхождения, повышенная чувствительность к производным аминохинолона.
при продолжительном лечении хлорохином в высоких дозах возможны нарушения зрения, мышечная слабость, спазмы мышц, головная боль, головокружение, ощущение звона в ушах, нарушения слуха, повышенная возбудимость, анорексия, тошнота, рвота, диарея, сильная боль в животе, кожный зуд, кожные высыпания, гиперпигментация кожи и слизистой оболочки, выпадение и поседение волос, снижение АД, поражение миокарда с изменениями на ЭКГ.
хлорохин оказывает негативное влияние на способность к управлению транспортными средствами и выполнению работ, требующих повышенного внимания и быстроты психических реакций. Применение хлорохина при заболеваниях печени и хроническом алкоголизме требует особой осторожности; хлорохин может вызывать обострение псориаза и порфирии. В период кормления грудью рекомендуется прекратить прием хлорохина. В некоторых случаях хлорохин можно назначать беременным для лечения и профилактики малярии, однако следует учитывать, что хлорохин может оказывать токсическое действие на плод.
противопоказан одновременный прием хлорохина с фенилбутазоном, препаратами золота, пеницилламином, цитостатиками, левамизолом; повышенная осторожность требуется при сочетании с циметидином, хинином и прочими противомалярийными средствами, ГКС, каолином, антацидами, метронидазолом, ингибиторами МАО, препаратами наперстянки и при иммунизации против брюшного тифа вакциной для перорального применения.