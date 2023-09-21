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Активные вещества — “Х”ХОЛИНА САЛИЦИЛАТ (CHOLINI SALICYLAS)

ХОЛИНА САЛИЦИЛАТ (CHOLINI SALICYLAS) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Отинум капли ушные, 0,2 г/г, флакон, 10 г, № 1; Viatris
Отинум Капли ушные, 0,2 г/г, флакон, 10 г, № 1 Viatris
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от 152,48 грн
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Форма выпуска: капли ушные, леденцы.
ХОЛИНА САЛИЦИЛАТ (CHOLINI SALICYLAS)
CAS №: 2016-36-6 C7H5O3·C5H14NO
USPDDN : (2-гидроксиэтил)триметиламмония салицилат.
Форма выпуска: капли ушные, леденцы.

холина салицилат оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие.

капли ушные: наружный отит, тимпанит, острый катаральный средний отит. Леденцы: инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла, стоматит, гингивит, периодонтит, фарингит.

капли ушные: обычно закапывают по 3–4 капли 20% р-ра в наружный слуховой проход 3–4 раза в сутки. Леденцы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рассасывать по 1 леденцу 4–6 раз в сутки.

повышенная чувствительность к салицилатам. Для препарата в форме ушных капель — гнойный отит. Для препарата а форме леденцов — варикозное расширение вен пищевода (из-за риска кровотечения).

аллергические реакции (покраснение или сыпь на коже, кашель, заложенность носа, отек лица, языка и губ, затруднение глотания и дыхания); при приеме препарата в форме леденцов — повреждение слизистой оболочки ЖКТ (боль в животе, рвота, желудочно-кишечные кровотечения). Очень редко при применении внутрь салицилатов у детей до 12 лет возможно возникновение синдрома Рейе.

салицилаты уменьшают действие НПВП, усиливают действие седативных, снотворных, гипогликемических и антикоагулянтных средств при их сочетанном применении.

симптомы: частыми симптомами передозировки являются рвота, дегидратация, ощущение звона в ушах, вертиго, тугоухость, повышенное потоотделение, ощущение жара в ногах, повышение частоты дыхания и гипервентиляция. В большинстве случаев отмечают нарушение кислотно-щелочного баланса. У взрослых и детей в возрасте старше 10 лет обычно регистрируют смешанный респираторный алкалоз и метаболический ацидоз с нормальным или повышенным уровнем pH артериальной крови. Метаболический ацидоз с низким уровнем pH артериальной крови преобладает главным образом у детей в возрасте 4 лет и младше. Ацидоз может увеличивать проникновение салицилатов через ГЭБ. Нечастыми проявлениями передозировки являются рвота с примесью крови, значительное повышение температуры тела, гипогликемия, тромбоцитопения, повышение уровня международного нормализованного отношения, внутрисосудистая коагуляция, почечная недостаточность и некардиогенный отек легких. У детей по сравнению со взрослыми чаще возникают такие симптомы со стороны ЦНС, как спутанность сознания, нарушение ориентации, кома и судороги.
Лечение: как можно более раннее промывание желудка (желательно в течение 1 ч). Также рекомендуется применение в зависимости от возраста соответствующих доз активированного угля. Применять форсированный диурез нельзя, поскольку он не увеличивает выведение салицилатов, но может вызвать отек легких. Начальным в лечении тяжелого отравления салицилатами является гемодиализ, и это следует учитывать у пациентов с концентрацией салицилатов >700 мг/л (5,1 ммоль/л) или ниже, но в зависимости от клинических и метаболических симптомов.