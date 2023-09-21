ХОЛИНА САЛИЦИЛАТ (CHOLINI SALICYLAS) Действующее вещество
холина салицилат оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие.
капли ушные: наружный отит, тимпанит, острый катаральный средний отит. Леденцы: инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла, стоматит, гингивит, периодонтит, фарингит.
капли ушные: обычно закапывают по 3–4 капли 20% р-ра в наружный слуховой проход 3–4 раза в сутки. Леденцы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рассасывать по 1 леденцу 4–6 раз в сутки.
повышенная чувствительность к салицилатам. Для препарата в форме ушных капель — гнойный отит. Для препарата а форме леденцов — варикозное расширение вен пищевода (из-за риска кровотечения).
аллергические реакции (покраснение или сыпь на коже, кашель, заложенность носа, отек лица, языка и губ, затруднение глотания и дыхания); при приеме препарата в форме леденцов — повреждение слизистой оболочки ЖКТ (боль в животе, рвота, желудочно-кишечные кровотечения). Очень редко при применении внутрь салицилатов у детей до 12 лет возможно возникновение синдрома Рейе.
салицилаты уменьшают действие НПВП, усиливают действие седативных, снотворных, гипогликемических и антикоагулянтных средств при их сочетанном применении.
симптомы: частыми симптомами передозировки являются рвота, дегидратация, ощущение звона в ушах, вертиго, тугоухость, повышенное потоотделение, ощущение жара в ногах, повышение частоты дыхания и гипервентиляция. В большинстве случаев отмечают нарушение кислотно-щелочного баланса. У взрослых и детей в возрасте старше 10 лет обычно регистрируют смешанный респираторный алкалоз и метаболический ацидоз с нормальным или повышенным уровнем pH артериальной крови. Метаболический ацидоз с низким уровнем pH артериальной крови преобладает главным образом у детей в возрасте 4 лет и младше. Ацидоз может увеличивать проникновение салицилатов через ГЭБ. Нечастыми проявлениями передозировки являются рвота с примесью крови, значительное повышение температуры тела, гипогликемия, тромбоцитопения, повышение уровня международного нормализованного отношения, внутрисосудистая коагуляция, почечная недостаточность и некардиогенный отек легких. У детей по сравнению со взрослыми чаще возникают такие симптомы со стороны ЦНС, как спутанность сознания, нарушение ориентации, кома и судороги.
Лечение: как можно более раннее промывание желудка (желательно в течение 1 ч). Также рекомендуется применение в зависимости от возраста соответствующих доз активированного угля. Применять форсированный диурез нельзя, поскольку он не увеличивает выведение салицилатов, но может вызвать отек легких. Начальным в лечении тяжелого отравления салицилатами является гемодиализ, и это следует учитывать у пациентов с концентрацией салицилатов >700 мг/л (5,1 ммоль/л) или ниже, но в зависимости от клинических и метаболических симптомов.