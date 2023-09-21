ХОЛИНА САЛИЦИЛАТ (CHOLINI SALICYLAS)

симптомы: частыми симптомами передозировки являются рвота, дегидратация, ощущение звона в ушах, вертиго, тугоухость, повышенное потоотделение, ощущение жара в ногах, повышение частоты дыхания и гипервентиляция. В большинстве случаев отмечают нарушение кислотно-щелочного баланса. У взрослых и детей в возрасте старше 10 лет обычно регистрируют смешанный респираторный алкалоз и метаболический ацидоз с нормальным или повышенным уровнем pH артериальной крови. Метаболический ацидоз с низким уровнем pH артериальной крови преобладает главным образом у детей в возрасте 4 лет и младше. Ацидоз может увеличивать проникновение салицилатов через ГЭБ. Нечастыми проявлениями передозировки являются рвота с примесью крови, значительное повышение температуры тела, гипогликемия, тромбоцитопения, повышение уровня международного нормализованного отношения, внутрисосудистая коагуляция, почечная недостаточность и некардиогенный отек легких. У детей по сравнению со взрослыми чаще возникают такие симптомы со стороны ЦНС, как спутанность сознания, нарушение ориентации, кома и судороги.

Лечение: как можно более раннее промывание желудка (желательно в течение 1 ч). Также рекомендуется применение в зависимости от возраста соответствующих доз активированного угля. Применять форсированный диурез нельзя, поскольку он не увеличивает выведение салицилатов, но может вызвать отек легких. Начальным в лечении тяжелого отравления салицилатами является гемодиализ, и это следует учитывать у пациентов с концентрацией салицилатов >700 мг/л (5,1 ммоль/л) или ниже, но в зависимости от клинических и метаболических симптомов.