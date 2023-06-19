цефадроксил в виде суспензии для приема внутрь может применяться независимо от приема пищи. Прием с пищей может помочь уменьшить потенциальные желудочно-кишечные жалобы, иногда связанные с терапией пероральными цефалоспоринами.

Взрослые

Инфекции мочевыводящих путей. При неосложненных инфекциях нижних мочевыводящих путей (например, цистите) обычная доза составляет 1 или 2 г/сут однократно или в 2 приема.

Для всех других инфекций мочевыводящих путей обычная доза составляет 2 г/сут в 2 приема.

Инфекции кожи и подкожных тканей. При инфекциях кожи и подкожных тканей обычная доза составляет 1 г/сут однократно или в 2 приема.

Фарингит и тонзиллит. Пациенты с фарингитом или тонзиллитом, вызванным бета-гемолитическим стрептококком группы А: 1 г/сут однократно или в 2 приема в течение 10 дней.

Дети

При инфекциях мочевыводящих путей рекомендуемая суточная доза для детей составляет 30 мг/кг/сут в несколько приемов каждые 12 ч. При фарингите, тонзиллите и импетиго рекомендуемая доза для детей составляет 30 мг/кг/сут однократно или в равных частях каждые 12 ч. При других инфекциях кожи и подкожных тканей рекомендуемая доза составляет 30 мг/кг/сут, разделенные на 2 приема каждые 12 ч. В случае бета-гемолитической стрептококковой инфекции терапевтическую дозу цефадроксила в виде суспензии для приема внутрь следует применять в течение не менее 10 дней.