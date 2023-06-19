Цефадроксил (Cefadroxilum) Действующее вещество
цефадроксила моногидрат — полусинтетический цефалоспориновый антибиотик, предназначенный для перорального применения. Это белый или желтовато-белый кристаллический порошок (C16H17N3O5S●∙H2O, молекулярная масса 381,4), растворимый в воде и устойчивый к кислотам.
Тесты in vitro показывают, что цефалоспорины оказывают бактерицидное действие вследствие ингибирования синтеза клеточной стенки. Показано, что цефадроксил активен в отношении таких микроорганизмов, как in vitro, так и при клинических инфекциях: бета-гемолитические стрептококки, стафилококки, включая штаммы, продуцирующие пенициллиназы, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis. Большинство штаммов Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium устойчивы к цефадроксила моногидрату. Он не активен против большинства штаммов Enterobacter, Morganella morganii и P. vulgaris. Также он не активен против Pseudomonas и Acinetobacter calcoaceticus.
Фармакокинетические характеристики. Цефадроксила моногидрат быстро всасывается после приема внутрь. После однократного приема 500 и 1000 мг средние Cmax в сыворотке крови составляют примерно 16 и 28 мкг/мл соответственно. Измеряемые уровни присутствуют через 12 ч после введения. Более 90% препарата выводится с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч. Пиковые концентрации в моче составляют примерно 1800 мкг/мл после однократного перорального введения 500 мг. Повышение дозы обычно приводит к увеличению концентрации моногидрата цефадроксила в моче. Концентрация антибиотика в моче после введения дозы 1 г поддерживается значительно выше МПК чувствительных к антибиотикам патогенов мочевыводящих путей в течение 20–22 ч.
лечение пациентов с инфекцией, вызванной чувствительными штаммами указанных микроорганизмов, при таких заболеваниях:
– инфекции мочевыводящих путей, вызванные E. coli, P. mirabilis и Klebsiella;
– инфекции кожи и кожных покровов, вызванные стафилококками и/или стрептококками;
– фарингит и/или тонзиллит, вызванные Streptococcus pyogenes (бета-гемолитические стрептококки группы А).
цефадроксил в виде суспензии для приема внутрь может применяться независимо от приема пищи. Прием с пищей может помочь уменьшить потенциальные желудочно-кишечные жалобы, иногда связанные с терапией пероральными цефалоспоринами.
Взрослые
Инфекции мочевыводящих путей. При неосложненных инфекциях нижних мочевыводящих путей (например, цистите) обычная доза составляет 1 или 2 г/сут однократно или в 2 приема.
Для всех других инфекций мочевыводящих путей обычная доза составляет 2 г/сут в 2 приема.
Инфекции кожи и подкожных тканей. При инфекциях кожи и подкожных тканей обычная доза составляет 1 г/сут однократно или в 2 приема.
Фарингит и тонзиллит. Пациенты с фарингитом или тонзиллитом, вызванным бета-гемолитическим стрептококком группы А: 1 г/сут однократно или в 2 приема в течение 10 дней.
Дети
При инфекциях мочевыводящих путей рекомендуемая суточная доза для детей составляет 30 мг/кг/сут в несколько приемов каждые 12 ч. При фарингите, тонзиллите и импетиго рекомендуемая доза для детей составляет 30 мг/кг/сут однократно или в равных частях каждые 12 ч. При других инфекциях кожи и подкожных тканей рекомендуемая доза составляет 30 мг/кг/сут, разделенные на 2 приема каждые 12 ч. В случае бета-гемолитической стрептококковой инфекции терапевтическую дозу цефадроксила в виде суспензии для приема внутрь следует применять в течение не менее 10 дней.
цефадроксила моногидрат противопоказан пациентам с известной аллергией на антибиотики группы цефалоспоринов.
нарушения со стороны ЖКТ. Симптомы псевдомембранозного колита могут возникнуть во время или после лечения антибиотиками. Редко сообщалось о диспепсии, тошноте и рвоте. Также отмечалась диарея.
Реакции гиперчувствительности. Наблюдались аллергические реакции (в виде сыпи, крапивницы, ангионевротического отека и зуда). Эти реакции обычно стихают после прекращения приема препарата. Сообщалось также об анафилаксии.
Другое. Другие реакции включали дисфункцию печени, в том числе холестаз и повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови, генитальный зуд, генитальный кандидоз, вагинит, умеренную транзиторную нейтропению, лихорадку. Редко сообщалось об агранулоцитозе, тромбоцитопении, идиосинкразической печеночной недостаточности, мультиформной эритеме, синдроме Стивенса — Джонсона, сывороточной болезни и артралгии.
В дополнение к перечисленным выше побочным реакциям, наблюдавшимся у пациентов, получавших цефадроксил, сообщалось о таких побочных реакциях и изменениях показателей лабораторных тестов для антибиотиков класса цефалоспоринов: токсический эпидермальный некролиз, боль в животе, суперинфекция, нарушение функции почек, токсическая анемия, гемолитическая анемия, кровоизлияние, увеличение протромбинового времени, положительный тест Кумбса, повышение уровня мочевины, креатинина, ЩФ, АсАТ, АлАТ, ЛДГ, билирубина, эозинофилия, панцитопения, нейтропения.
следует применять с осторожностью цефадроксила моногидрат при выраженном нарушении функции почек (клиренс креатинина менее 50 мл/мин/1,73 м2). У пациентов с известной или подозреваемой почечной недостаточностью следует проводить тщательное клиническое наблюдение и соответствующие лабораторные исследования до и во время терапии.
Назначение цефадроксила в виде суспензии для приема внутрь при отсутствии доказанной или подозреваемой бактериальной инфекции или профилактических показаний повышает риск развития резистентных к препарату бактерий. Длительное применение цефадроксила моногидрата может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов.
Необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациента. Если во время терапии возникает суперинфекция, следует принять соответствующие меры.
Цефадроксила моногидрат следует назначать с осторожностью лицам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, особенно с колитом.
сочетание цефадроксила с аминогликозидными антибиотиками, полимиксином В, колистином или петлевыми диуретиками в высоких дозах потенцирует нефротоксический эффект. При сопутствующем длительном применении антикоагулянтов или ингибиторов агрегации тромбоцитов возрастает риск развития геморрагических осложнений. Цефадроксил может снижать эффективность пероральных контрацептивов.
прием детьми младше 6 лет цефалоспоринов в дозе до 250 мг/кг не связан со значительными последствиями. Никаких действий не требуется, кроме общих поддерживающих мероприятий и наблюдения.
При приеме доз, превышающих 250 мг/кг, необходимо вызвать опорожнение желудка.
У 5 пациентов с анурией было продемонстрировано, что в среднем 63% пероральной дозы 1 г выводится из организма в течение 6–8-часового сеанса гемодиализа.