цефадроксила моногидрат — полусинтетический цефалоспориновый антибиотик, предназначенный для перорального применения. Это белый или желтовато-белый кристаллический порошок (C1 6 H 17 N 3 O 5 S●∙H 2 O, молекулярная масса 381,4), растворимый в воде и устойчивый к кислотам.

Тесты in vitro показывают, что цефалоспорины оказывают бактерицидное действие вследствие ингибирования синтеза клеточной стенки. Показано, что цефадроксил активен в отношении таких микроорганизмов, как in vitro, так и при клинических инфекциях: бета-гемолитические стрептококки, стафилококки, включая штаммы, продуцирующие пенициллиназы, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis. Большинство штаммов Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium устойчивы к цефадроксила моногидрату. Он не активен против большинства штаммов Enterobacter, Morganella morganii и P. vulgaris. Также он не активен против Pseudomonas и Acinetobacter calcoaceticus.

Фармакокинетические характеристики. Цефадроксила моногидрат быстро всасывается после приема внутрь. После однократного приема 500 и 1000 мг средние C max в сыворотке крови составляют примерно 16 и 28 мкг/мл соответственно. Измеряемые уровни присутствуют через 12 ч после введения. Более 90% препарата выводится с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч. Пиковые концентрации в моче составляют примерно 1800 мкг/мл после однократного перорального введения 500 мг. Повышение дозы обычно приводит к увеличению концентрации моногидрата цефадроксила в моче. Концентрация антибиотика в моче после введения дозы 1 г поддерживается значительно выше МПК чувствительных к антибиотикам патогенов мочевыводящих путей в течение 20–22 ч.