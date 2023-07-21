цисатракурий вводят в/в.

Цисатракурий может вводить только врач-анестезиолог или врач с опытом работы с миорелаксантами, знакомый с их механизмом действия, правилами и схемами введения и мерами предосторожности при обращении с ними.

Во время введения цисатракурия врачу должно быть доступно медицинское оборудование для проведения интубации трахеи, поддержания вентиляции легких и достаточной оксигенации артериальной крови.

Цисатракурий не смешивают в одном и том же шприце или не вводят одновременно через одну и ту же иглу с эмульсией пропофола для инъекций, или с щелочными р-рами, такими как тиопентал натрия.

Во время применения цисатракурия проводят мониторинг нейромышечной функции, для подбора индивидуальной дозы.

Дозировка для взрослых

Интубация трахеи. Рекомендуемая доза цисатракурия для проведения интубации у взрослых — 0,15 мг/кг, которая создает благоприятные условия для проведения интубации трахеи спустя 120 с после введения миорелаксанта после индукции анестезии пропофолом. Более высокие дозы цисатракурия сокращают время начала нейромышечной блокады.

Поддержание нейромышечной блокады. Доза 0,03 мг/кг обеспечивает ≈20 мин дополнительной клинически эффективной нейромышечной блокады во время анестезии опиоидом или пропофолом. Последовательные поддерживающие дозы цисатракурия не приводят к нарастающему увеличению длительности действия.

Спонтанное восстановление после нейромышечной блокады. Начало спонтанного восстановления после нейромышечной блокады и его скорость не зависят от введенной дозы цисатракурия. Во время анестезии опиоидом или пропофолом среднее время восстановления после нейромышечной блокады от 25% до 75% и от 5% до 95% — ≈13 мин и ≈30 мин соответственно.

Обратимость нейромышечной блокады. Нейромышечная блокада после введения цисатракурия является легко обратимой при применении стандартных доз антихолинэстеразных средств. Среднее время восстановления от 25% до 75% и от 25% до полного клинического восстановления — ≈4 мин и ≈9 мин соответственно, после введения лекарственного средства, применяемого для отмены блокирующего действия миорелаксанта.

Дозировка у детей

Интубация трахеи. Рекомендуемая доза цисатракурия для проведения интубации у детей в возрасте от 1 мес до 12 лет — 0,15 мг/кг массы тела, миорелаксант вводится быстро, в течение 5–10 с. Указанная доза цисатракурия создает благоприятные условия для проведения интубации трахеи спустя 120 с после ее введения.

У детей в возрасте от 1 мес до 12 лет цисатракурий обладает более короткой клинически эффективной длительностью действия и более быстрым профилем самопроизвольного восстановления по сравнению со взрослыми пациентами в аналогичных условиях анестезии.

Если цисатракурий применяют не для проведения интубации трахеи возможно введение дозы <0,15 мг/кг.

Поддержание нейромышечной блокады у детей в возрасте от 2 до 12 лет. У детей в возрасте 2–12 лет доза 0,02 мг/кг массы тела обеспечивает ≈9 мин дополнительной клинически эффективной нейромышечной блокады во время анестезии галотаном. Последовательные поддерживающие дозы цисатракурия не приводят к нарастающему увеличению длительности действия.

Спонтанное восстановление после нейромышечной блокады. Начало спонтанного восстановления после нейромышечной блокады и его скорость не зависят от введенной дозы цисатракурия. Во время анестезии опиоидом или галотаном средний период восстановления от 25% до 75% и от 5% до 95% — ≈11 мин и ≈28 мин соответственно.

Обратимость нейромышечной блокады. Нейромышечная блокада после введения цисатракурия является легко обратимой при применении стандартных доз антихолинэстеразных средств. Средний период восстановления от 25% до 75% и от 25% до полного клинического восстановления после введения лекарственного средства, применяемого для отмены блокирующего действия миорелаксанта — ≈2 мин и ≈5 мин соответственно.

Применение цисатракурия в виде инфузии у взрослых и детей в возрасте 2–12 лет

Рекомендуемая начальная скорость инфузии — 3 мкг/кг (массы тела)/мин (0,18 мг/кг/ч). После начального периода стабилизации миорелаксации скорость 1–2 мкг/кг (массы тела)/мин (0,06–0,12 мг/кг/ч) должна быть достаточной для поддержания миорелаксации в этом диапазоне доз у большинства пациентов.

В некоторых случаях может быть необходимым снижение скорости инфузии до 40%, если цисатракурий вводят во время анестезии изофлураном или энфлураном. Скорость инфузии будет зависеть от концентрации цисатракурия в р-ре для инфузии, требуемого уровня нейромышечной блокады и массы тела пациента.

Непрерывная инфузия цисатракурия с одинаковой скоростью не связана с постепенным увеличением или уменьшением миорелаксации.

После прекращения инфузии спонтанное восстановление после нейромышечной блокады происходит со скоростью, сопоставимой со скоростью после однократного болюсного введения.

Дозировка у пациентов ОИТ

Возможно введение цисатракурия путем болюсной инъекции и/или инфузии взрослым пациентам ОИТ.

Для взрослых пациентов рекомендуемая начальная скорость инфузии — 3 мкг/кг (массы тела)/мин (0,18 мг/кг/ч). Со временем дозу цисатракурия могут как повышать, так и снижать.

Среднее время до полного спонтанного восстановления после продолжительной (до 6 сут) инфузии цисатракурия у пациентов ОИТ — ≈50 мин.

Профиль восстановления после инфузий цисатракурия у пациентов ОИТ не зависит от продолжительности инфузии.

Дозировка у особых групп пациентов

Лица пожилого возраста. Изменения дозировки лицам пожилого возраста не требуется, поскольку у них фармакодинамический профиль цисатракурия не отличается от такового у лиц более молодого возраста, но, как и в случае других миорелаксантов, действие цисатракурия может начаться несколько позже.

Пациенты с почечной недостаточностью. Изменения дозировки пациентам с почечной недостаточностью не требуется. У этих пациентов фармакодинамический профиль цисатракурия не отличается от такового у пациентов с нормальной функцией почек, но начало его действия может наблюдаться несколько позже.

Пациенты с нарушением функции печени. Изменения дозировки пациентам с терминальной стадией печеночной недостаточности не требуется. У этих пациентов фармакодинамический профиль цисатракурия не отличается от такового у пациентов с нормальной функцией печени, но начало его действия может наблюдаться несколько быстрее.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Введение любых изученных доз (до 0,4 мг/кг включительно (8 × ED 95 )) цисатракурия путем быстрой болюсной инъекции (>5–10 с) взрослым пациентам с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями (классы I-III по классификации NYHA — Нью-Йоркской кардиологической ассоциации), которым ранее выполнили операцию аортокоронарного шунтрования (АКШ), не сопровождалось клинически значимым воздействием на сердечно-сосудистую систему. Вместе с тем имеются ограниченные данные относительно введения доз более 0,3 мг/кг этой категории пациентов.

Цисатракурий не изучался у детей, перенесших операцию на сердце.