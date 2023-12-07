ЦИТРУЛЛИН* (CITRULLINUM*) Действующее вещество
от 376,67 грн
Стимол® Порошок шипучий для приготовления орального раствора, 1 г, пакетик, № 18 Biocodex
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для приема внутрь в пакетиках.
в форме малата применяется при астении.
астения у взрослых и детей, в том числе астения в послеоперационный период и в период реконвалесценции, в период беременности, у пациентов старческого возраста, больных сахарным диабетом; применяют также для уменьшения выраженности миалгии у спортсменов после интенсивных тренировок.
внутрь во время еды в разведенном виде (с обычной или подслащенной водой). Суточная доза для взрослых — 15 г, для детей — 10 г.
р-р цитруллина имеет кислую реакцию, поэтому может вызывать преходящую гастралгию у некоторых пациентов с гиперацидными состояниями, особенно в начале лечения.