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Активные вещества — “Ц”ЦИТРУЛЛИН* (CITRULLINUM*)

ЦИТРУЛЛИН* (CITRULLINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Стимол® раствор оральный, 1 г/10 мл, пакетик, 10 мл, № 18; Biocodex
Стимол® Раствор оральный, 1 г/10 мл, пакетик, 10 мл, № 18 Biocodex
В 875 аптеках
от 376,67 грн
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Стимол® порошок шипучий для приготовления орального раствора, 1 г, пакетик, № 18; Biocodex
Стимол® Порошок шипучий для приготовления орального раствора, 1 г, пакетик, № 18 Biocodex
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для приема внутрь в пакетиках.

в форме малата применяется при астении.

астения у взрослых и детей, в том числе астения в послеоперационный период и в период реконвалесценции, в период беременности, у пациентов старческого возраста, больных сахарным диабетом; применяют также для уменьшения выраженности миалгии у спортсменов после интенсивных тренировок.

внутрь во время еды в разведенном виде (с обычной или подслащенной водой). Суточная доза для взрослых — 15 г, для детей — 10 г.

р-р цитруллина имеет кислую реакцию, поэтому может вызывать преходящую гастралгию у некоторых пациентов с гиперацидными состояниями, особенно в начале лечения.