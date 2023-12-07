астения у взрослых и детей, в том числе астения в послеоперационный период и в период реконвалесценции, в период беременности, у пациентов старческого возраста, больных сахарным диабетом; применяют также для уменьшения выраженности миалгии у спортсменов после интенсивных тренировок.